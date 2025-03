La zona sur se vuelca con la familia de Icovesa que con dos menores lo ha perdido todo en un incendio

La Federación Coordinador Zona Sur Existe ha iniciado este fin de semana una recogida de ropa y enseres para ayudar a la familia, con dos menores, cuya vivienda sufrió un incendio la noche del sábado. Tras el suceso ocurrido en la avenida la Soleá de Icovesa, el presidente Alejandro Olivero explica que comenzaron a movilizarse desde el colectivo "en el momento en el que supimos que una familia, con un bebé de tan solo 16 días y otro de 4 años, se habían quedado sin ropa, vamos sin nada, al haber perdido prácticamente todo en esta explosión". "Nos pusimos manos a la obra y empezamos a enviar mensajes de WhatsApp a todas las asociaciones de vecinos de la Zona Sur para organizar una recogida de ropa y de otro tipo de cosas que habían perdido en el incendio", explica.

Carro entregado a la familia de Icovesa, en Jerez.

Por ello, responsables vecinales estuvieron trabajando ayer domingo hasta altas hora de la noche para preparar todas las cosas recibidas de los residentes de la zona sur de Jerez. De hecho, pasadas las once de la noche de este domingo, le entregaron a la familia -que fue realojada por el Ayuntamiento de Jerez- un carrito completo para el bebé con todos sus accesorios, un parque cuna y dos cajas completas de ropa para el bebé.

Caja con ropa de bebé entregada a la familia.

Igualmente, entre este lunes y el martes se irá con la familia a un centro comercial "para hacerle una compra de ropa para el pequeño de 4 años, que en el día de hoy no habíamos conseguido ropa para él", explica Olivero. "El resto de la familia se encuentra en la misma situación con lo puesto y también intentaremos en estos días de darle solución, ya que tenemos a mucha gente maravillosa en nuestros barrios que están colaborando", asegura el responsable de esta Federación.

Como muestra de la solidaridad de los vecinos, Olivero explica lo que ha ocurrido tras acudir este domingo junto a la videpresidenta Rosi Alcobre a llevarles las primeras donaciones a la familia afectada. "Al volver Rosi le ha contado a su hija, que tiene más o menos la misma edad que la hija de esta familia, que también esta se encontraba sin nada de ropa y al decirle que no tenía nada de ropa y que estaba con lo puesto, la hija de Rosi, que forma parte del grupo juvenil de la asociación de vecinos, le ha preparado dos pares de zapatos nuevos de ella y varias camisetas", cuenta. "Así es de grande el corazón que se tiene en la zona sur de Jerez", destaca con orgullo el presidente de la Coordinadora Zona Sur Existe.

Junta directiva de la Federación Coordinadora Zona Sur Existe.

Así las cosas, Olivero deja claro que desde la Federación "haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a esta familia que a las once de la noche del domingo aún no sabía que ocurriría con ellos ya que, al parecer, deben de abandonar el lugar donde este Ayuntamiento les ha alojado".

"Desde la Federación, y yo como presidente de la misma, le pido a este Ayuntamiento, a la alcaldesa María José García-Pelayo y a Yessika Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, que como bien dice 'delegada de familia', que no abandonen a esta familia a su suerte y que hagan lo posible por realojarlas en algún lugar mientras no puedan volver a su vivienda. Esperamos que esto sea así porque de otra forma sería de no tener corazón y abandonar a su suerte a una familia con un bebé de tan solo 16 días".