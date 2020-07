Adiós, MotoGP...

Jerez, el Circuito, Dorna y los pilotos y equipos han superado con nota el Rubicón que suponía reanudar y poner en marcha de nuevo el Mundial de MotoGP con dos Grandes Premios consecutivos, ambos a puerta cerrada y con unas excepcionales medidas de seguridad sanitarias que han resultado efectivas al no producirse ningún positivo por coronavirus entre las cerca de 1.400 personas que han estado compartiendo el paddock del trazado jerezano. De esta forma, MotoGP se va de Jerez con la satisfacción del deber cumplido y tras haber sido foco de atención durante dos semanas consecutivas del mundo del deporte y del motoren general y del motociclismo en particular.

Y el epicentro de la atención, como no podía ser de otra manera, ha sido Marc Márquez: primero por su salida de pista, excepcional remontada y tremenda caída made in Jerez a lo Doohan, saldada con doce clavos sujetando el húmero fracturado en su brazo derecho; luego, por el indomable carácter del campeón, que le hizo presentarse en el Circuito el jueves y probarse el sábado hasta convencerse de que no podía correr el histórico primer Gran Premio de Andalucía; y después, también el pasado domingo, porque la sombra del campeón planeó sobre la carrera de MotoGP: sin Márquez, Quartararo lo tuvo más fácil, como el propio Diablo reconocía después; sin Márquez, la cosecha de puntos fue más fácil para todos los que resistieron la prueba del horno jerezano, con tramos de la pista a más de 60 grados...

Jerez ha dejado un Mundial precioso, que sigue pendiente de Marc: ¿Será capaz de recuperar los 50 puntos de desventaja en un Campeonato tan corto? Y Jerez también ha dejado estampas para la historia: el Circuito ya ha superado a Assen como el trazado del Campeonato del Mundo con más Grandes Premios de forma ininterrumpida y son ya 35 los celebrados de forma consecutiva desde el primero, disputado en 1987, con el primer Gran Premio de Andalucía de la historia, celebrado el pasado domingo y que dejó otro dato para los anales: el trazado jerezano ha sido el primero de la historia en albergar dos Grandes Premios de manera consecutiva en un mismo año, listón a superar esta misma temporada por otros trazados.

Y como ya se sabía, tanto el GP de España como el de Andalucía han estado marcados por las altas temperaturas, porque el calor ha sido asfixiante estos quince días -y ahora que se va MotoGP va a dar una tregua-, poniendo a prueba la resistencia y las fuerzas de motos y pilotos, que han superado la prueba con nota, como Jerez y su Circuito.