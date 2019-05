La cuarta cita del Campeonato del Mundo de Velocidad supuso la llegada del Mundial de MotoGP al viejo continente, y la primera parada europea de la temporada fue en uno de los trazados más emblemáticos del calendario, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde el pasado domingo Marc Márquez sumó su segundo triunfo del año y regresó a la primera posición de la clasificación general del campeonato. En el otro lado del box, el equipo Repsol Honda siguen trabajando para que Jorge Lorenzo encuentre las sensaciones que le permitan ser más rápido. Alberto Puig, mánager del equipo, reflexiona sobre la cita jerezana.

-¿Cuál fue la estrategia para la carrera del domingo?

-En Jerez no te puedes escapar en una vuelta; tienes que hacerlo poco a poco, como hizo Marc Márquez. Décima a décima, intentó abrir un hueco con calma. Esperó a sentirse cómodo y cuando el neumático empezó a gastarse, Marc pudo mantener el ritmo y los otros pilotos, no. Desgraciadamente, Jorge Lorenzo todavía no se encuentra perfectamente con la moto, estamos esperando encontrar lo que necesita para ser rápido. Su estrategia era salir bien y remontar, para luchar con más pilotos de delante, pero no pudo hacerlo y no terminó contento con su resultado en la carrera.

-¿Cuáles fueron los puntos positivos y negativos después de la carrera?

-Lo positivo fue la victoria; Marc y Honda están liderando otra vez el Mundial de pilotos y constructores y Marc se siente cómodo con la Honda RC213V. Lo negativo es que Jorge no está en la posición que nos gustaría. Ahora vienen las carreras en Europa, donde la meteorología a veces es complicada en circuitos como Le Mans, donde normalmente hace frío y llueve.

-¿Cómo viste la carrera desde el box?

-Sabíamos que Jerez sería un circuito en el que tenemos que trabajar con tranquilidad, progresivamente, y Marc supo mantener la calma.

-¿Qué más sucedió más allá de las declaraciones oficiales?

-Está claro que una nueva generación está reduciendo la diferencia con los de delante y Jerez ha sido un ejemplo de esto. Las carreras son muy competitivas, tenemos que tener cuidado e intentar conseguir el máximo número de puntos cada semana porque todo está muy ajustado.