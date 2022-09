Keanu Reeves un 'motero' más en el Circuito de Jerez

La presencia en Jerez del actor canadiense Keanu Reeves no ha pasado desapercibida a pesar de ser privada y ha levantado un gran revuelo en las últimas horas. Las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, han echado humo comentando su presencia en diferentes puntos de la ciudad como un turista más con instantáneas de la estrella de Hollywood.

Se ha dejado ver por las calles del centro, ha visitado el barrio de San Miguel y ha disfrutado de nuestra gastronomía y, por supuesto los vinos locales, en establecimientos como Bocarambo y Atuera, sorpendiendo a todos por su "calidad humana".

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto es uno de los grandes atractivos de la ciudad y no ha dejado pasar la oportunidad de visitarlo. El propio trazado jerezano ha publicado una instantánea en sus redes sociales en la que desvela detalles de su paso por unas instalaciones que le encantaron, en las que se divirtió mucho y en las que ha rodado dos días con el organizador Motorsport lifestyle.

En su perfil de Instagram, el trazado esribe: "Que el Circuito es una pista de velocidad mundialmente conocida no hay la menor duda y que muchos moteros ruedan normalmente a lo largo del año es incuestionable, dado el gran número de tandas programadas para amateurs, si bien, no siempre se tiene la ocasión de ver en acción en nuestras instalaciones a un 'motero' como el que tuvimos ocasión de ver días atrás, y este no era otro que uno de los rostros de Hollywood más conocidos, el actor canadiense Keanu Reeves, que por espacio de dos días disfrutó de nuestra pista rodando con el organizador Motorsport lifestyle. Nos consta que se divirtió y le gustó mucho la pista. Esperamos verle en más ocasiones por aquí. ¡Gracias Keanu por la foto!".