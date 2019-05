“No le doy mucha importancia a los récords porque no soy consciente de ellos hasta que no viene alguien y te los bate”. Marc Márquez quiso aclarar que perder un récord como el de la ‘pole’ más precoz de MotoGP, registro que desde ayer ya tiene en su poder Fabio Quartararo, “no es importante”. “Lo importante son los títulos”, aseguraba el piloto catalán, quien matizaba que “los récords también dicen que estás en la dinámica de hacer algo grande. Fabio ha hecho una gran vuelta y he sido el primero en felicitarle cuando he pasado línea de meta. Rodar aquí en 1’36 es ir muy rápido."

"Yo creo que Fabio será un piloto rápido y además es agresivo. Y si mañana tiene que meterme la moto, me la va a meter”, esgrimía Márquez, quien destacaba que el francés es “un piloto con muchas ganas y se tiene que ser así en pista. Veremos mañana. Está claro que le falta experiencia, pero estará delante porque ritmo tiene". Para acabar con el tema, Márquez aseguraba que “la victoria es un sueño para Fabio”, matizando entre risas que “allí estaremos nosotros para intentar evitarlo, empezando por mañana. Pero si Fabio gana, yo hago segundo y Dovi tercero lo firmo”.

En cuanto a la carrera que se espera mañana, el siete veces campeón del mundo narra que "Dovizioso y Quartararo estarán en la primera mitad de carrera seguro. Fabio y Franco (Morbidelli) van a estar ahí, y luego todo depende de si hay sol o no”. Y es que el piloto de Cervera asegura que “si hay nubes todo se convierte en más fácil y estará más apretado. Si hay sol será más técnico y más difícil entender el límite. Se tiene que ver cómo avanza la carrera. Tanto las dos Yamaha satélites, como Viñales y Dovizioso son los que están listos para estar ahí. Y Petrucci tampoco está lejos”.

A nivel personal, Márquez asegura que se encuentra “muy bien, sobre todo me quedo con que me he encontrado mejor en la hora de carrera, por la mañana me ha costado un poco más. Todo depende de si hay sol o no. Yo prefiero sol, pero si hay nubes no es un drama, estaremos ahí". En cuanto a las caídas de la Honda: "No es nada nuevo que la Honda sea crítica. Hablaba antes con Lorenzo y le decía, “entiendes ahora por qué me caía tanto, no”. Es una moto diferente y estamos trabajando y probando cosas.Mientras lleguen los títulos, no hay problema”.mOTOgp