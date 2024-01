Trump vence en New Hampshire y afianza su control sobre el Partido Republicano

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) triunfó el martes en las primarias de New Hampshire al superar a su único obstáculo para afianzar su control del Partido Republicano: la candidatura de Nikki Haley, que se presenta como una alternativa moderada desde la derecha.

A la espera de los resultados definitivos, que la Secretaría de Estado local puede tardar días en difundir, las proyecciones de los medios otorgan al ex mandatario una ventaja de dos dígitos frente a la ex embajadora de EEUU ante la ONU: con el 91% escrutado registraban porcentajes respectivos del 54,6% y 43,1%, según diarios como The New York Times.

Aunque en las primarias de New Hampshire se reparten sólo 22 delegados de los 2.429 que participarán en julio en la Convención Nacional Republicana, donde se erigirá el candidato a la presidencia, la contienda era una importante prueba para el poder de convocatoria de Haley, que sigue en liza.

La ex diplomática, quien trabajó hasta 2018 en el Gobierno de Trump, esperaba obtener un resultado fuerte en el estado, donde los votantes independientes y moderados forman más de la mitad del electorado.

Y aunque obtuvo más votos de los esperados, su propuesta no logró calar entre los votantes republicanos, entre los que consiguió sólo un 25% del apoyo, de acuerdo a una encuesta a pie de urna publicada por la CNN.

Un Trump energizado

Rodeado de un grupo de sus más fervientes seguidores dentro del partido, entre ellos el senador de Carolina del Sur Tim Scott y la legisladora Marjorie Taylor Greene, el ex presidente se burló de Haley, llamándola impostora: "Tenía que ganar aquí y perdió, le fue muy muy mal".

En el lobby del hotel Sheraton de Nashua, donde la campaña de Trump alquiló un salón de eventos para celebrar su noche electoral, decenas de sus seguidores escucharon emocionados el discurso de victoria del expresidente.

"¡Vamos a recuperar la Casa Blanca!", gritó Dan, un carpintero de 55 años, residente de esa localidad y que se acercó al hotel vestido con una camisa y gorra rojas, decoradas con el eslogan de campaña de Trump Hagamos a EEUU grande otra vez.

La carrera no ha terminado

Desde la sede de su campaña en Concord, a unos 60 kilómetros de donde celebró Trump, Haley felicitó al ex mandatario pero advirtió que aún no se da por vencida.

"New Hampshire es la primera (primaria) de la nación, pero no la última", subrayó minutos después de que los principales medios estadounidenses anunciaran sus proyecciones.

"La carrera está lejos de terminar. Quedan decenas de estados", apuntó la ex embajadora.

Haley enfocó sus últimos discursos en New Hampshire en presentarse como una opción conservadora, pero menos "caótica" que Trump, para aprovechar así el rechazo a la figura del ex mandatario.

Su propuesta caló entre los independientes, entre los que obtuvo un 60% de respaldo, pero no tanto entre los republicanos, con un 25% de los votos entre este grupo, según esa encuesta de la CNN.

Biden, candidato 'de facto' demócrata

El presidente, Joe Biden, también ganó el martes las primarias de su partido en New Hampshire, pese a que no se había presentado oficialmente a las mismas. Apenas necesitó que se hubiera escrutado un 1% de los votos para que cadenas como NBC News y la Fox le dieran como claro vencedor.

Tras conocerse la victoria de Trump, la campaña de Biden emitió un comunicado señalando que el ex presidente tiene ya "prácticamente asegurada" la candidatura: "Ha completado su toma del Partido Republicano", señaló.

La siguiente parada del proceso de primarias republicano será Nevada el 8 de febrero y el 24 de ese mes en Carolina del Sur, el estado natal de Haley, donde ella espera tomar impulso.

En los caucus de Iowa del lunes de la semana pasada, Trump quedó primero con un 51% de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2%), que ya se ha retirado. Haley sacó un 19,1% y el empresario Vivek Ramaswamy, que también ha abandonado la lucha, un 7,7%.