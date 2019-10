Tomasito confía al ilustrador jerezano Alberto Belmonte la portada de su nuevo single

El ilustrador jerezano Alberto Belmonte ha sido el encargado de realizar el diseño de la portada del nuevo single del polifacético artista jerezano Tomasito, que llevará por título 'Los Muertos Vivientes' y que estará disponible desde el 31 de octubre.

Todo empezó cuando el pintor jerezano Juan Ángel González de la Calle contactó con Belmonte para proponerle realizar el cartel homenaje que el bar La Moderna y Canal Sur iban a dedicarle a Tomasito durante la Feria del Caballo 2019. "Soy fan de Tomasito desde siempre así que acepté inmediatamente", confiesa el autor.

Tomasito queda encantado con el cartel, que lo representa caracterizado como un superhéroe con su característico traje 'aleopardado' de la portada de su disco 'Asalvajao'. Le gusta tanto que aparece en su homenaje disfrazado del mismo modo para recoger el premio. La modista Fátima Canca se presta amablemente a confeccionar el antifaz y la capa de superhéroe.

"Me encantó conocerle, es un tío inteligente, cercano y buena persona, de eso te das cuenta rápido. Hace unas semanas me llamó para decirme que iba a sacar un nuevo single y que le gustaría que realizara una ilustración para acompañar su lanzamiento. Acepté encantado, máxime cuando el tema se titula 'Los Muertos Vivientes' y en la ilustración debía aparecer Tomasito caracterizado como un zombie, el tema da mucho juego", cuenta Belmonte. "Espero -añade- que no sea la última colaboración entre los dos. Fue él personalmente quien pidió a su discográfica, El Volcán Música, que fuese yo el encargado de realizar la ilustración".