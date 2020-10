Jerez y la magia de la resiliencia

Es constructivo que la nueva sociedad pospandémica cultive hasta la extenuación el nuevo vocablo de moda: resiliencia. No combatir sino amoldarse. Adecuarse a las transformaciones. A las embestidas de la actualidad. Es preocupante que los sociólogos nos alerten de cierta deriva de la humanidad hacia el robotizado Ciudadano Zero y hacia una ingeniería trashumana parapetada tras las mascarillas y las pantallas planas. La pandemia llama a la reflexión: estamos abocados a incentivar un mundo más equilibrado y solidario sobre un tejido social más fuerte, más cosido de alianzas, más concordado de fines comunes. En un santiamén debemos pasar, proactivamente, a la cultura de la responsabilidad. Ya sabemos por activa y por pasiva que la mejor manera -la más estratégica quizá- de afrontar una crisis es convertirla en oportunidad. Y, en el ínterin, mientras se sopesan las líneas de actuación, lo dicho: resiliencia. Puro Charles Darwin en el 'El origen de las especies': "No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios". Todo lo que no sea resiliencia es efecto boomerang.

En Jerez detectamos determinados movimientos que sí en efecto traslucen esta toma de conciencia. Responden a la pirueta en corto de una readaptación que exige giros de todo tipo: de entrada los estructurales. Quien no haya sido capaz de somatizar las enseñanzas implícitas de la crisis del coronavirus, ese antes y después del Frankenstein al hombre limitado pero único en su mismidad, entonces -por corto de vista- estará abocado al estancamiento. Y al retroceso. Y a la fagocitación. Para apostar por la resiliencia es necesario hacerlo por la imaginación. No existen teorías previas ni máximas ya estudiadas ni herramientas de manual para encarar este hecho único de la pandemia que nos trae en jaque mate. De modo que las ideas -el prolijo mundo de las ideas- han de comenzar a funcionar a toda máquina.

Entiendo muy acertada la decisión del Ayuntamiento de la ciudad designando una comisión activa de trabajo integrada por los Reyes Magos de los últimos cinco años a fin de que elaboren una propuesta programática cuyos actos de alguna forma sustituyan a la tradicionalísima cabalgata. Buena idea de Mamen Sánchez, Rubén Pérez y de la presidenta de los RRMM Gemma García. La imaginación manda y comanda a partir de ahora. Hay que darle vueltas a la sesera. Lluvia de ideas -brainstorming- sobre la mesa. Ejercer casi de gestores culturales: esto es: adaptar las propuestas a los contextos, propiciar la mediación entre posibles diferentes actores, innovar dentro de la propia tradición, establecer puentes, prospectiva y anticipación a los escenarios, asumir funciones de liderazgo, diseñar sistemas previos, trabajar en modelos mixtos, no restringirse a las empresas -ahora económicamente mermadas-, elaboración de bocetos tácticos, implantar fines globales, no olvidar que el target principal y único son los niños…, incentivar el capital humano (voluntariado), fomentar la colaboración institucional…

Que los niños jerezanos observen cómo "el bichito malo" persiste sobrevolando en plena calle -invisibles aunque al acecho- pero que, aún así, no han podido doblegar la magia de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que, por descontado, sus majestades vendrán a Jerez. Yo, ahora, leo y por tanto oigo imaginariamente la voz de José Cádiz Salvatierra proclamando el "anuncio de la Cabalgata ilusionada de los Reyes Magos": "Niños de Jerez: ¡Con cuánta alegría os comunico que acabo de ver llegar -todavía están envueltos en el polvo del camino- a los Reyes Magos, que vienen este año de 1952 a colmar vuestras ilusiones. Y me han contado el prodigio: ellos, sabedores de su jerarquía, humillan el poder y la ciencia humana, ante el poder y la omnipotencia divina. Sus dominios son tan grandes como el mundo entero. Y por eso han venido a Jerez. Han venido, sí, a Jerez. ¡Pronto los veréis de nuevo, tan triunfales, tan aclamados, tan queridos!".