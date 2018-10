Purgas en las listas

Resulta difícil de entender que la quinta ciudad de Andalucía en población no vaya a sentar los próximos años en el Parlamento autonómico a ningún diputado, sea por la formación política que sea. Las direcciones de los partidos con mayores posibilidades de lograr parlamentarios por la provincia de Cádiz han hecho públicas las listas para las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre y salvo que Ciudadanos saque un diputado más que en los últimos comicios, no habrá jerezanos entre los parlamentarios andaluces de la próxima legislatura. El motivo hay que encontrarlo en las purgas y venganzas que los partidos, sin excepción, suelen realizar a la hora de elaborar sus listas, lo más goloso entre la militancia y los cargos orgánicos. No se salva nadie, ni siquiera aquellos partidos que llegan a la política con la bandera de la renovación y la exclusividad de la transparencia y la honradez.

La lista del PSOE es para que este partido se lo haga mirar. Los socialistas jerezanos han ganado en las autonómicas al resto de partidos en nueve de las once citas celebradas. Sus resultados han sido siempre clave para que este partido obtenga el mayor número de diputados por la provincia. Sin embargo, hay que remontarse al puesto 13 de la próxima lista para encontrar a un jerezano. ¿Estamos ante un nuevo castigo a la agrupación de Mamen Sánchez que por mayoría desafió (y ganó) al aparato provincial o regional? ¿O tal vez esto es fruto de una negociación en la que de cara a las municipales la alcaldesa y secretaria general local podrá hacer las listas a su antojo? En cualquier caso, raro. Y la militancia así lo ha dejado ver, rechazando en votación la lista oficial.

Por primera vez en la próxima legislatura andaluza no habrá parlamentario del PP. A Saldaña, como a otros en su partido, le ha pasado factura no apostar por Pablo Casado desde un principio. No volverá a ser parlamentario andaluz y eso le duele, por mucho que diga, por disciplina de partido, que ahora estará más liberado para la política local. Pero, ¿y si no logra la Alcaldía? Las apuestas en política no salen gratis.

En los 'nuevos' y supuestamente inmaculados partidos, los que a diario dan lecciones a los 'viejos', tampoco se salvan. Esta semana ha saltado por los aires Ciudadanos en Jerez precisamente por el proceso de confección de las listas. ¿No había tanta transparencia y participación allí? Dice la dirección nacional del partido que la dirección local ha dimitido por un asunto de puestos en las listas. Vamos, lo de siempre.

Las listas, en este caso de las próximas municipales, son el principal escollo que existe para que otro partido que dice tener la patente de salvar el mundo, Podemos, llegue a un acuerdo con Ganemos en Jerez para repartirse la tarta de los puestos. Un partido que, como los 'viejos', tampoco ha tenido reparos en tener diputados 'cuneros'.

Mucha gente se estará preguntando, a la vista de tanto castigo interno, qué es lo que ha cambiado en la política española, aparte de que ahora hay más partidos en liza. Y es que en política, desde la Antigüedad, la consecución del poder lo justifica todo. Hasta tener muy malas purgas.