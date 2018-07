Este año no vamos a necesitar "serpientes de verano" que traten de invadir nuestra legítima siesta. No necesitaremos incursiones ilegitimas de la Real marina lanzando bloques de hormigón contra nuestra flota pesquera. Tenemos bastante repertorio propio para rellenar titulares: a ver qué país cuenta con monjes custodios que no dudan en declarar apóstata y profanadora de tumbas a la democracia, que sólo pretende reivindicar su legitimidad frente a la del caudillo por la gracia de Dios. O a ver qué reino tiene dos Reyes y a uno de ellos su amante lo acusa de llevárselo calentito por hacer aquello por lo que le pagamos.

Hablando de crónicas veraniegas no podemos sino celebrar que nuestra derecha se haya apuntado a la sana costumbre de celebrar primarias. Al ser este un ejercicio de transparencia nos permite a toda la ciudadanía, seamos o no votantes suyos, tener cierta información que nos proteja, siquiera parcialmente de ciertos engaños. En este caso nos dimos cuenta que no basta con ser joven para ser garantía de renovación. El joven Casado nos salió demasiado confesional, reconquistador, y amante de balcones y banderas, como para ofrecerse como garantía de innovación. Sino… ¿por qué se pueden sentir satisfechos con su elección los dirigentes de Vox, los talibanes de HazteOir y hasta el ultramontano obispo de Córdoba?

No puedo despedirme sin mencionar brevemente el espectáculo veraniego que nos han brindado dos Sindicatos de nuestro Ayuntamiento, que tras conseguir, por el mero interés de defender ventajas corporativas, que un Juez suspenda parte de las retribuciones de la mayoría de los empleados ahora, se quieren retractar, sin ni siquiera reconocer el error. Al menos el PP debería explicar por qué se ha quedado solo en tamaño disparate. Si tenemos todo esto para que queremos "bichas del Lago Ness"