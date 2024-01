Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Bilbao bajo el lema “Llaves para la resolución”. Reclamaban “abrir las puertas de las cárceles y traer a las personas presas a sus casas” para “cerrar las puertas del pasado y abrir las puertas del futuro”. Entre los participantes estaban todos los apoyos del Gobierno, EH Bildu, ERC, Junts y BNG.

Arzuaga (Bildu) exigió que se acabara “con las legislaciones de excepción, las interpretaciones restrictivas en tribunales lejanos y la intervención de aparatos del Estado profundo para abrir nuevas causas”. En el manifiesto, leído por Anaiz Funosas y Joseba Azkarraga, se afirmó que la liberación de los presos es “la única forma de poder avanzar hacia una sociedad en convivencia” y “cerrar el ciclo de las violencias [nada de plural: solo hubo una violencia, la de ETA] con una pacificación real, que dé paso a la convivencia y la resolución, implantando para ello una cultura de los derechos humanos y de paz”. Concluyendo, con un aire de amenaza, que “eso sería una auténtica garantía de no repetición” [¿de los asesinatos?]”. Yendo más lejos, Azkarraga denunció “a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario”.

El momento más repugnante se alcanzó con el mensaje dirigido a “todas” las víctimas, dentro de la política de igualar a víctimas y verdugos: “No queremos olvidar en este acto a ‘todas’ las víctimas de ‘todas’ las violencias generadas en nuestro pueblo y fuera de él. Por ello, denunciamos a quienes, permanentemente, quieren hacer un uso político de su dolor. Les debemos respeto, apoyo, reconocimiento, reparación y solidaridad en su sufrimiento. Les queremos decir [a las víctimas del terrorismo], que, en el proceso de reconstrucción de la convivencia, también ellas, son claves para alcanzar una paz sólida”.

Viendo las imágenes de la multitudinaria manifestación recordé aquel estúpido “vascos sí, ETA no” que sugería a la vez que los asesinos no eran vascos y que el terrorismo no tenía el fuerte apoyo social que tuvo, y ahora tiene su blanqueo: el 23-J Bildu superó al PNV que, por cierto, no participó en la manifestación, y según las encuestas podría ser la primera fuerza política en las próximas autonómicas.