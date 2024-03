La Boda de Don Jamón y Doña Gamba 2024 en Chipiona ya tiene fecha

Hay uniones forzadas, convenientes, avocadas al fracaso, con fecha de caducidad…, pero también existen enlaces que no fallan, deliciosos, parejas que son un éxito seguro, algunas de ellas gastronómicas. En Chipiona exprimen al máximo el potencial de dos productos propios de la tierra que no suelen faltar en toda buena comida que se precie.

Es por ello que celebra un evento más que llamativo, el cual atrae a los mejores paladares: la boda de Don Jamón y Doña Gamba. Chipiona, la tierra natal de Rocío Jurado ‘La más grande’ y del moscatel, la de las playas con banderas azules y un entorno envidiables, se convierte de nuevo en el escenario de este curioso enlace, el evento entre el jamón la gamba, todo gracias al éxito de las ediciones anteriores.

Ya se ha dado a conocer la fecha en la que tendrá lugar. Será del viernes 19 de abril al domingo 21. A lo largo de su desarrollo, en las ediciones anteriores, los bares y restaurantes adheridos a este evento dispusieron de platos de jamón y gambas para todos aquellos que quisieron saborear estos productos típicos de esta tierra.

Y es que, es extraña la boda en la que estos productos no están presentes. En muchas de ellas no pueden faltar los mejores cortadores de jamón, cuya exhibición es de carácter benéfico. En esta cita también se dan encuentro profesionales a cargo del corte. No obstante, la programación de 2024 aún no se ha hecho pública,

En la edición de 2023, tampoco faltó en La Boda de Don Jamón y doña Gamba la tarta. Se repartiron pastelitos a cargo de la Confitería El Chato. Fue la forma más golosa de culminar esta peculiar iniciativa para dar a conocer las bondades de Chipiona y los atractivos de esta magnífica población de la costa noroeste.

Otras iniciativas

Con anterioridad a esta propuesta gastronómica, la localidad chipionera celebra otra de índole deportiva: la Media Maratón ‘Costa de la Luz’ el próximo 7 de abril. En su trigésima séptima edición partirá de la avenida de la Constitución, frente al parque Blas Infante de Chipiona. Llegar allí es sencillo. Se puede acceder entrando al núcleo urbano por la carretera de Rota. Normalmente, encontrar aparcamiento en los alrededores no es complicado, dado que suele haber estacionamientos disponibles.