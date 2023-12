El único monumento de España dedicado a Shakespeare está aquí

El gran poeta y dramaturgo inglés, William Shakespeare, uno de los grandes escritores universales de la historia, reconocido en cualquier rincón del planeta no es del todo alabado en tierras españolas, al menos no en cuanto a esculturas se refiere. Cierto es que tiene a otros grandes competidores como el también novelista, poeta, dramaturgo y soldado español Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616). Sin embargo, no deja de ser un hecho insólito que Jerez sea el primer y -parece- que el único municipio español con un monumento en honor al escritor inglés, considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos.

¿Por qué en Jerez?

Para algunos historiadores, Shakespeare fue el primer gran embajador de los vinos gaditanos. Fue, lo que en la actualidad denominaríamos un auténtico 'sherrylover'. El saqueo de Cádiz en 1585 por parte de Francis Drake, que se llevó a Londres un botín de miles de botas de vino, popularizó el consumo de vino de Jerez en la corte de Isabel I. El jerez (mencionado como sherrish o sherrish sack) aparece hasta en 50 ocasiones en ocho de las obras del dramaturgo, cuya pasión por estos caldos era compartida por sus coetáneos en la corte.

El sábado 8 de septiembre de 1956, a las 12 horas, se inauguraba en los jardines de El Bosque el monolito a Shakespeare. La organización de la IX Fiesta de la Vendimia de aquel año promovió la erección del monolito conmemorativo a William Shakespeare en el jerezanísimo Parque González Hontoria. El Monumento es obra del escultor jerezano, Francisco Pinto Berraquero. En el acto se hallaron presente, entre otros, el alcalde Álvaro Domecq, Mr. Pilcher, representante de la Embajada británica, que leyó el monólogo de 'Falstaff'; Alberto Durán, Francisco Paz Genero, Javier López de Carrizosa, y el presidente del Consejo Regulador, José R. García Angulo, entre otros.

Fue desde el año 2006, a raíz de una denuncia del mal estado del monumento, cuando se retomaron los homenajes a Shakespeare, ya anualmente. También hay una calle en Jerez rotulada con el nombre de William Shakespeare, inaugurada en 2012.