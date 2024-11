Este es el plan misteriosamente terrorífico que no te puedes perder en Jerez

Si te gusta el misterio, conocer la historia que esconde cada sitio que visitas y hacer rutas muy especiales, hoy tienes una cita en el centro de Jerez. Hoy viernes 22 de noviembre podrás conocer los entresijos, leyendas e historias 'para no dormir' de esta gran ciudad que está llena de secretos misteriosos.

'Jerez Paranormal' es considerado el primer ghost tour sobre fenómenos extraños ocurridos en Jerez con experimentación en directo. Una ruta nocturna organizada por Rutas Misteriosas, la primera red de rutas de misterio de España, que llega a Jerez para descrubrir los episodios paranormales que están sucediendo en el Palacio de la Condesa de Casares, en el Hospital Universitario y en el convento del Espíritu Santo.

También se hará un recorrido por toda la huella de la brujería jerezana y su persecución por parte del Tribunal de la Inquisición. Se revelarán expedientes tan inquietantes como el del fantasma de la niña de la pelota roja en la UCI, la extraña oleada de posesiones demoníacas a finales del siglo XVII o un supuesto caso de inmortalidad. Además, el secreto de la Mano Negra, los trágicos sucesos ocurridos en el extinto Pozo de la Víbora, las leyendas más escalofriantes y mucho más, en una ruta en la que por primera vez en Jerez se utilizarán instrumentos propios del ámbito de la investigación parapsicológica para tratar de establecer contacto en directo con el 'Más Allá'.

No es una ruta turística

Si es tu primera vez en Jerez y tu intención es conocer toda su historia desde un punto de vista artístico, geográfico o monumental, esta no es tu ruta. No es una ruta turística porque a diferencia de las visitas para turistas, en esta actividad no se incluyen ese tipo de explicaciones ni se accede a monumentos. Sino que va mucho más allá, por lo que se recomienda haber visitado la ciudad previamente.

Esta actividad, complementaria a la ruta de 'Cádiz Paranormal', tendrá una duración de 2 horas y un precio de 13 euros. Aunque es una actividad que puedes compartir en familia, no es recomendable para menores de 12 años. ¡Esta ruta incluye psicofonías reales! El punto de encuentro es la Plaza de la Asunción (Jerez de la Frontera) a las 21:00 horas. Podrás hacer la reserva a través de la web oficial de Rutas Misteriosas.

En la provincia de Cádiz podrás hacer otras rutas, como por ejemplo 'Algeciras Misteriosa', 'Cádiz Paranormal' y 'San Fernando Misterioso'.