Félix Gallardo, alcalde de carreta de la hermandad de Jerez

Una de las piezas fundamentales de la romería es el alcalde de carreta. En Jerez quien ha venido ocupando este cargo desde hace cuatro años ha sido Félix Gallardo López. Su amplia fisionomía se hace ver por el coto subido a su caballo. Siempre alrededor de la carreta. “Las funciones del alcalde de carreta están fundamentalmente basadas en el andar de la hermandad. Es el responsable de que la hermandad lleve su sendero de forma segura y preocuparse para que nadie se quede atrás”, comenta Félix. Ser alcalde de carreta significa una romería con ciertas vicisitudes porque no existe una romería sin coches en las arenas y sin paradas que se alargan más de la cuenta. “Para mí una de las jornadas más complicadas es la que vivimos el pasado miércoles. Aunque caminamos por carretera, no deja de ser una dificultad para la hermandad. No es el terreno más idóneo para la tracción tanto mecánica como animal que está preparada para los caminos y las arenas”, refleja el alcalde carreta.

Cuando el Félix Gallardo dice que se para, el carretero lanza el grito a los mulos y la carreta se para. Si por el contrario el alcalde de carreta no habla, el sendero se alarga y el camino no se interrumpe. Atrás, van en las agarraderas los peregrinos. Sujetados a la carreta. “Ha sido para mi un honor ser alcalde de carreta todo este tiempo”, asegura Félix Gallardo López. Le viene de reata esto de ser rociero. Tanto es así, que en Jerez hay un negocio muy conocido relacionado con el mundo del motor y sus piezas que lleva el nombre de 'Rocío'. No podía ser de otra manera. Félix Gallardo no sólo se preocupa cuando llegan los días de camino. Durante todo el año, se encarga de supervisar el cuidado de los animales que llevan las carretas. “Fundamentalmente lo que pedimos a la Virgen cada año es que podamos llegar bien hasta la aldea. Pueden ocurrir muchas cosas, pero sabemos que la Virgen va con nosotros, aunque siempre desde la junta vamos con los ojos puestos en todo lo que pudiera ocurrir”, subraya. Félix Gallardo ha sido y es el alcalde de carreta. El año que viene Dios sabrá quien llevará esta responsabilidad. Sobre su amplia fisionomía se le hace ver. Sobre su caballo castaño. Cuidado de los ritmos y de los tramos. Sin dejar de pensar en sus hermanos romeros. Porque para eso está el alcalde en el camino. Para preservar de los suyos. Y siempre alrededor de la carreta donde va el Simpecado que recuerda a la Madre de Dios. A la Reina de las Marismas.