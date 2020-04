Jerez tendrá Semana Santa con recorridos virtuales gracias al 3D

Este año no habrá pasos en las calles, ni las cofradías harán su Estación de Penitencia en la Catedral, ni los jerezanos podrán salir a disfrutar de las procesiones, pero sí podrán desde sus casas, recrear el paso de las hermandades por las calles de Jerez en el itinerario que la Unión de Hermandades de Jerez había aprobado para este año 2020.

Desde hoy están disponibles en la web www.3DSemanaSanta.com los recorridos de las hermandades del Jueves de Pasión y Sábado de Pasión. Cada día se irán publicando los itinerarios de cada uno de los días de la Semana Santa hasta completar las cuarenta y cinco hermandades de Penitencia y de Vísperas de nuestra Semana Santa. Los recorridos van acompañados, como no podía ser de otra manera, de música cofrade, las marchas procesionales compuestas por Antonio Otero, y que forman parte de su repertorio de más de setenta marchas procesionales creadas con su sello Composiciones Nomoi.

Esta iniciativa que ha contado desde el primer momento con el apoyo de la Unión de Hermandades de Jerez intenta hacer más llevadera una semana que será especialmente dura para los cofrades, que por primera vez en muchos años no podrán disfrutar de ninguna procesión durante la Semana Santa. Jerez se suma en este 2020 a las ciudades que ya contaban con itinerarios virtuales en su Semana Santa, que arrancaron en 2017 con Sevilla y 2019 con Cádiz. Desafortunadamente los recorridos de Sevilla no estarán disponibles este año, ya que la Semana Santa se suspendió antes de que el Consejo de Hermandades de Sevilla cerrara los itinerarios, por lo que no ha sido posible confeccionarlos. Si están disponibles los de años anteriores. En la web los itinerarios están ordenados por días, encontrándose cada día, además del recorrido en 3D de cada cofradía, el itinerario virtual del día, una recreación de cómo sería el paso de todas las hermandades sobre el plano de la ciudad. La web 3DSemanaSanta no solo publica itinerarios de Semana Santa. En el apartado “otros recorridos” pueden encontrarse los recorridos de la procesión del Corpus, la Cabalgata de Reyes, o las salida extraordinarias que se han celebrado este año, como han sido la de las Viñas o el Prendimiento. El proyecto de la web pretende seguir creciendo año tras año y seguir sumando Semanas Santas andaluza a su propuesta. De momento este año, la intención de los creadores es ayudar a sobrellevar de la mejor manera posible la falta de los pasos en la calle entre los cofrades.