Adri Rodríguez y Juanca, dudas en el Xerez CD para medirse al Cabecense

Adri Rodríguez y Juanca son dudas en el Xerez CD para la final que el cuadro azulino disputa este domingo (18:00) en Chapín ante el Cabecense, farolillo rojo de la tabla, tras su empate contra el Antoniano de la pasada jornada. Los dos centrocampistas siguen con molestias y no han tomado parte en la primera sesión de trabajo de la semana que el equipo ha llevado a cabo en La Granja. Fajardo, por contra, ha podido contar ya con Jou Luna, ausente durante los últimos días.

Los azulinos, a falta de cinco jornadas para el final, no pueden tropezar contra un rival que llega hundido en la tabla, pero al que se le dan mal sus enfrentamientos contra los xerecistas. Ambos equipos se han visto las caras en cuatro oportunidades, en cuatro escenarios diferentes, y los sevillanos han ganado dos veces y perdido otras dos.

La primera vez que el Cabecense se midió al Deportivo fue en el curso 13/14 y los azulinos sacaron adelante el compromiso por 1-0 con un gol de Rubén Gómez en el Antonio Fernández Marchán de Guadalcacín. Hasta el curso 17/18, ambos conjuntos no volvieron a encontrarse otra vez en Tercera. En esta oportunidad, el cuadro xerecista cayó por 0-2 en una cita que tuvo que jugar en El Palmar de Sanlúcar. La derrota motivó, además, que Viente Vargas abandonara el banquillo y presentase su dimisión.

En la campaña 18/19, nueva derrota xerecista y esta vez en el Pedro Garrido, que se convertía en el tercer escenario que visitaban los sevillanos. El Deportivo perdió por la mínima en un mal partido, condicionado por la lluvia y el pésimo estado del campo, con un gol de Fran desde fuera del área en una segunda jugada tras un saque de esquina (70’).

Forján, goleador el pasado curso

Los azulinos se colocaban a tres puntos del descenso y Nene Montero, tras ocho jornadas sin poderse sentar en el banquillo, dio un ultimátum a los rectores. El entrenador malagueño anunció tras el partido su decisión de no entrenar y no dirigir más al plantel si no le tramitaban su licencia federativa.

La temporada pasada, el equipo de Joaquín Poveda logró un triunfo sobre la campana (89') en un pésimo encuentro, en el que lo mejor fue el resultado. Se impuso con un gol de Javi Forján, después de pegar la pelota en un defensa visitante, que tocó el balón cuando se marchaba fuera. Curiosamente, este encuentro también se jugó en Chapín.