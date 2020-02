El Xerez CD no termina de remontar el vuelo. El Deportivo ha perdido ante el Conil por 2-1 en su visita al Pérez Ureba, un escenario que no se le da nada bien. Dos goles del ariete jerezano Javi Tamayo han condenado a los de Juan Carlos, que acortaron distancias con un tanto de Dani Jurado y merecieron más en el tramo final. Los azulinos no acaban de alejarse de la zona peligrosa.

El técnico cordobés, en la grada cumpliendo el primero de los tres partidos de sanción que le cayeron por su expulsión ante el Ceuta y con Juan Pedro en el banquillo, apostó de inicio por el mismo once que impuso al cuadro caballa con la presencia en el lateral izquierdo de Quirós, mientras que Iván Caballero pasó a ocupar un puesto en el centro de la defensa junto a Dani Jurado por la ausencia de Álex Revuelta, expulsado. No tenía mucho más disponible por culpa de las lesiones y la sanciones.

Con intensidad, equilibrio y máximo respeto arrancó un encuentro con mucho en juego. Sin ocasiones claras, a los trece minutos Javi Tamayo, que regresaba tras su larga lesión de rodilla y fue la gran novedad en el once amarillo, abrió la lata. 'El Rifle' no pierde el olfato goleador. No necesitó mucho para batir a Montoya. Recogió un balón suelto en el área y aprovechó el desajuste defensivo azulino. No falló en la primera oportunidad que se le presentó.

Al Xerez CD le tocaba hacer lo más complicado en un escenario en el que los anfitriones sólo han perdido un partido esta temporada, en la primera jornada ante el Gerena. En defensa, el Deportivo se mostraba seguro y los amarillos tenían complicado romper su entramado y en más de una ocasión caían en fuera de juego pero le costaba muchísimo generar peligro.

En la recta final del primer acto, los azulinos se animaron. Una falta en la frontal del área sobre Balongo a los 40 minutos la lanzó Borja con intención pero floja y el guardameta exxerecista Fran Sánchez la detuvo sin problemas y en el 44', el portero de Utrera detuvo bien un balón bajo en dos tiempos tras un disparo de Cristian Tejero.

Los dos equipos regresaron al terreno de juego con los mismos protagonistas y un Xerez CD con una velocidad más buscando la igualada. De todos modos, la primera oportunidad fue para los locales, al igual que en el primer periodo, terminó en gol. Un centro-chut envenenado de Carlos Cuenca lo mandó a saque de esquina Montoya y en el lanzamiento, el colegiado decretó un penalti que le costó la amarilla a Ángel. Javi Tamayo engañó a Montoya para anotar el 2-0 desde los once metros. Minuto 52.

Los azulinos, aún sin asimilar el 2-0, estuvieron a punto de encajar el tercer tanto. Fran Mejías buscó el gol olímpico tras un córner pero entre Montoya y el larguero lo impidieron (55'). El Deportivo se metió en el partido cinco minutos después, cuando Dani Jurado acortaba distancias con un gol de Dani Jurado de cabeza tras un rechace en un lanzamiento de falta de Fran Sabaté. 2-1.

El Deportivo seguía pisando el acelerador ante una escuadra conileña cada vez más incómoda sobre el césped. Yeray tuvo las tablas a tres minutos del final, pero Fran Sánchez detuvo su lanzamiento ajustado al palo. No hubo tiempo para más.