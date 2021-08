David León y Adri Rodríguez también apuestan fuerte por el ascenso del Xerez CD

David León, lateral izquierdo procedente del Ceuta, y Adri Rodríguez, centrocampista que ha militado en las filas del Xerez DFC durante las últimas cuatro temporadas, han sido presentados este lunes en las instalaciones de OcioPlay Indoor Jerez como jugadores del Xerez CD.

El defensa se muestra muy ilusionado y se considera "un jugador con bastante recorrido, que se incorpora bien al ataque y defiende bien. Vengo de ascender con el Ceuta y está claro que el objetivo de este club este año es repetir lo que yo logré el pasado curso. Esperemos que lo consigamos y cuanto antes mejor".

Pone el listón alto, pero sabe que la temporada va a ser "complicada. Para este ejercicio han cambiado el formato de los ascensos y cada año tiene su dificultad. La temporada anterior tenías quizás más oportunidades porque hubo muchos subgrupos y luego ascendían los dos primeros. De todos modos, viendo el equipo como lo estoy viendo, creo que tenemos equipo para estar arriba y luchar por el ascenso directo quedando primeros. Y si no puede ser así, iremos con todo lo que podamos a las eliminatorias para lograrlo. Difícil va a ser, pero lo importante es conseguirlo".

El equipo lleva bastantes semanas entrenando, ha disputado tres amistosos y se siente "muy bien. El míster exige mucha intensidad en los entrenamientos y eso se ve reflejado luego en los partidos. El otro día ante el San Fernando nos encontramos muy bien en el campo, estuvimos muy intensos y con mucho ritmo. Está claro que todavía quedan muchos aspectos que pulir en el equipo, pero se ve que cada semana vamos a mejor y eso es lo importante".

Adri, agradecido

Por su parte, Adri Rodríguez agradeció a José Luis Mateos y Ramón Verdú "todo el apoyo que me han dado en estos momentos complicados" y resaltó que llega "con muchas ganas de empezar, de conocer la nueva categoría y hacer grandes cosas".

El centrocampista desveló que las negociaciones fueron "duras porque no me imaginaba llegar a este club. De todos modos, tengo amistad con Ramón desde hace años y en cuanto me llamó ya dije que era el club serio que yo quería para el siguiente año de mi carrera".

Y lo tiene claro de cara al futuro, espera "cumplir los objetivos. Busco el éxito cada año y eso es lo que vamos a intentar buscar aquí. Estoy viendo bien al equipo, aunque de momento es pronto. Estamos cogiendo algunos conceptos, pero lo importante es hacer una familia unida, que eso es el 50% del éxito. De todos modos, cada año es un mundo. He tenido campañas en las que lo he pasado mal por el tema de estar en los puestos de abajo y otras, como el año pasado, en el que lo pasas bien y todo va sobre ruedas".

Por último, augura una categoría "con un alto nivel, con muchos equipos que aspiran a estar ahí arriba y ya con el formato de liga normal. Prefiero que haya más equipos para que no existan tantos parones como la pasada temporada, que una semana jugabas y a la otra descansabas".