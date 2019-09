Fran Sabaté, medio del Xerez CD, crítico: "En Ceuta la actitud no fue la correcta"

El Xerez CD no está realizando un buen inicio de temporada, es colista con cero puntos tras la sanción impuesta por Competición por su incomparecencia en Arcos, pero algunos de los jóvenes futbolistas que ha incorporado a su plantilla sí que están demostrando un buen nivel, como Fran Sabaté. Apunto de cumplir 24 años, el talentoso jugador sevillano se ha convertido en el eje de la medular azulina.

Sabaté no se esconde, da la cara tras el duro revés encajado en Ceuta (5-0) y admite que "la actitud no fue la correcta y eso no se puede negociar. Podemos cometer errores con el balón en los pies pero hay que correr, pelear y competir siempre. En Ceuta bajamos los brazos y eso no es lo correcto".

Además, añade: "El fútbol es caprichoso e injusto, haces un gol y te metes en el partido, hay resultados peligrosos y no puedes arrojar la toalla. Nos marcaron en el minuto uno por un fallo nuestro, luego te pitan un penalti y a los pocos minutos te ves con 3-0 en contra. Eso psicológicamente te mata. Tuvimos un mal día y ya está. Estamos enfadados por eso, porque no estuvimos al nivel que se espera de nosotros. La derrota fue justa".

De todos modos, es optimista. Bajo su punto de vista, "la Liga es muy larga y esto acaba de empezar. El equipo no está mal, lo que pasa es que con la situación que hemos tenido todo se nota más. Hasta el domingo, habíamos ofrecido buena imagen en todos los partidos. El cuerpo técnico es espectacular, trabajamos a gusto y debemos mejorar, en ese sentido estamos contentos".

Juan Carlos Gómez les dio un toque de atención en el descanso del partido en el Murube y en el entrenamiento del lunes. Ahora, "todos estamos deseando de volver a jugar y ganar al Conil. El pasado pasado está. Nos toca mejorar y sumar los tres puntos sí o sí. Estamos trabajando bien, el grupo es espectacular y todos nos ayudamos. Los resultados se están resistiendo. Tienen un buen equipo para la categoría y tendremos que estar fuertes si queremos ganar".

El centrocampista azulino es de los que creen que "no deberíamos estar con cero puntos. La Lebrijana nos remontó un partido que no debimos perder, fallamos muchísimas ocasiones antes de que hiciesen sus dos goles. Luego, fuimos a Córdoba y sin hacer un buen partido ganamos. Luego, nos quedamos a cero por lo de Arcos y nos encontramos ante dos encuentros complicadísimos, con el Betis y el Ceuta, en los que podía pasar lo que ha pasado. Hay muchos pequeños detalles que sumados hacen un todo y afectan, aunque no queremos poner excusas".

En el plano personal, se encuentra "contento y valorado pero de nada vale destacar y que te nombre el mejor de partido si luego el equipo no gana, eso queda en segundo plano, lo importante es sumar puntos. De todos modos, sí te motiva que valoren tu trabajo de esa manera. Lo ideal es hacerlo bien y ganar".