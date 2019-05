Fran Sánchez, una garantía en la portería del Xerez CD

Fran Sánchez, guardameta del Xerez CD, ha sido uno de los nombres propios y de los jugadores más destacados de la escuadra azulina en la temporada 18/19 que acaba de finalizar, la segunda consecutiva de los xerecistas en Tercera División.

Se ha convertido en el futbolista que más partidos ha disputado, 39, y su buen trabajo le ha servido para que José Antonio Asián le convoque para un amistoso con la selección andaluza el próximo viernes en el Manuel Almendro ante el Castilleja (20:00) y para que se encuentre en el punto de mira de otros equipos.

El portero xerecista se muestra satisfecho con la campaña, aunque le hubiese gustado "cerrarla con mejores números tanto a nivel colectivo como individual, todo es mejorable". Aún así, considera que el curso "ha sido duro y larguísimo y las cosas no nos han ido mal del todo después de tantos problemas como hemos superado y de tener hasta tres entrenadores. En la recta final, cuando mejor nos encontrábamos sucedió lo de Calle y nos quedamos un pelín atascados".

Bajo su punto de vista, "la gente ha terminado bien y los aficionados creo que contentos porque a lo largo del año nos sucedió de todo. Conseguimos que eso no se trasladase a lo deportivo, logramos la permanencia con holgura y no sufrimos, que hasta última hora han habido equipos importantes luchando por eludir el descenso. Había presupuestos altísimos, plantillas importantes que se formaron para pelear por subir y que desde el principio se sabía que no subirían, sólo entran cuatro en fase de ascenso. Llevo muchas temporadas jugando en Tercera y no recuerdo un año tan fuerte".

Satisfecho "Todo es mejorable tanto a nivel colectivo como personal, aunque estoy muy contento con mi rendimiento, creo que estuve a altura que se me reclamaba"

Sobre la llamada de la andaluza, admite que "por suerte no es la primera vez que me convocan, ya he ido cuatro o cinco veces más en otras temporadas. Es buena señal, significa que el trabajo ha sido bueno. Sinceramente, estoy contento con mi rendimiento, he estado al nivel que se me pedía, aunque, como he comentado antes, todo es mejorable".

Termina contrato con el Xerez CD, pero ahora mismo no piensa en el futuro, sólo "en descansar y desconectar un poco, que nos hace falta después de tantos meses de competición. Cuando pasen unas semanas ya veremos. Llegado el momento, si les intereso ya veremos qué sucede".