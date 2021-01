Javi Forjan y Ramón Verdú apuestan por el ascenso del Xerez CD

Javi Forján y Ramón Verdú, dos de los tres refuerzos del Xerez CD, para la recta final de campaña son optimistas y apuestan por el ascenso del Deportivo. Ambos proceden de Segunda B, el delantero de la Balompédica Linense y el lateral del Ejea, y han asegurado en su presentación en las instalaciones del Sheerry Golf Jerez que hay potencial para lograr el reto.

Juan Luis Gil, presidente azulino, y Juan Díaz, director deportivo azulino, fueron los encargados de dar la bienvenida a los dos jugadores en las instalaciones del Sherry Golf Jerez, agradecieron a ambos su predisposición para regresar al Deportivo y resaltaron sus cualidades.

El atacante, cedido por la Balona, se mostró "feliz, contento y agradecido porque vuelvo a la que considero mi casa. Pasé por la cantera en cadetes y juveniles y debuté con el primer equipo. Vengo a intentar lograr el objetivo del equipo, que creo se puede conseguir con trabajo y partido a partido. Intentaré aportar mi granito de arena en forma de goles y con todo lo que me pida el míster, trabajo y sacrificio".

El Deportivo es líder y a la hora de tomar una decisión "todo influye. Soy de aquí y sé lo que hay. Se ha montado un proyecto ambicioso y fuerte. En la Balona estaba teniendo pocas oportunidades, me llamó Juan y no me lo tuve que pensar dos veces, regresaba a casa".

Se estrenó ante el Cabecense en Chapín con un gol en el último minuto y "fue muy importante. Tuve un poco de suerte, pero la pelota entró y el tanto sirvió para que el equipo ganara. Ahora, nos toca el Conil, un equipo complicado. El campo es muy difícil y tendremos que estar muy atentos a todos los detalles. Un encuentro de este tipo se decide por pequeños detalles, en acciones a balón parado".

Sobre la trayectoria del Xerez CD y sus números en la primera vuelta, resalta que "más que como presión nos sirven de motivación, a todos nos gusta establecer récords. Es bonito estar arriba y sin perder. Nosotros queremos prolongar la racha lo máximo posible, esperemos que la derrota o tarde en llegar o que no llegue".

Ramón Verdú, por su parte, destacó que "cuando Juan me llamó, aunque estaba en el Ejea, le dije que me hacía mucha ilusión volver. Las cosas han cambiado mucho con respecto al año pasado y encima conozco a la plantilla perfectamente. He visto varios partidos desde allí y me gusta mucho el equipo, me gusta mucho lo que he visto en cuanto a grupo y la unidad. La competencia es fundamental para estar ahí arriba. Estoy muy contento y vengo para cumplir los objetivos que no son pocos, todavía queda lo mejor".

El lateral se marchó en enero a Jaén y nunca pensó que podría regresar tan pronto y en estas condiciones: "Cuando me fui era complicado pensar en mi regreso, todos sabíamos cómo estaba el Xerez CD y tenemos que agradecer a la gente que estaba lo que hacía. Ahora, el club ha cambiado muchísimo y hay que tenernos en cuenta porque la cosa va muy en serio. No nos viene mal lo de los subgrpos, es más fácil sumar puntos".

Conoce bien al grupo y se queda con la unión. "Los futbolistas que han jugado a más nivel o tienen más edad son los primeros que tiran del grupo y aportan muchísimo. Es lo que más me ha sorprendido, el respeto que se les tiene a todos, porque ahora es muy complicado que en un vestuario cuando hable un futbolista se le escuche y se le atienda".

Verdú es extrovertido y de los que hacen grupo, por eso, espera aportar "dentro del campo lo que el míster me pida, puedo aportar muchísimo todavía. Puedo jugar en varias posiciones, pero me vale con sumar, me da igual una demarcación que otra. Al vestuario puedo llevar unidad, siempre hay que echarle un cable al que menos juega, creo que es muy importante. Me gusta que todo el mundo esté contento, tanto los que juegan como los que no".