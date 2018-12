"Todo lo que nos diga el míster es poco"

El Xerez Club Deportivo regresó anoche a los entrenamientos para preparar, sin apenas tiempo, el choque de este domingo contra el Algeciras, quinto en la tabla empatado a 35 puntos con el tercero y el cuarto, Betis Deportivo y Cádiz B, cuando aún resuena la 'rajada' del míster tras el pobre empate del equipo en Guadalcacín.

El central azulino Andrés Salas reconoce que "nos merecemos" la bronca de Antonio Montero 'Nene' porque "el partidito que hicimos...". El central asume que "no estuvimos bien. Ellos estuvieron peleones y nosotros salimos a verlas venir. Lo que diga el míster poco es porque somos los primeros que sabemos que podemos dar mucho más y por eso mismo creo que el míster está descontento, porque sabe que podemos dar mucho más".

Contra el colista, el Xerez CD perdió una oportunidad de sumar tres puntos para escapar de la zona peligrosa y comenzar a mirar otras metas. Salas apunta que "el Guadalcacín también se estaba jugando las ‘papas’ y sacaron su once de gala. Ganar en el campo del Guadalcacín siempre ha sido complicado y al menos sacamos un punto, que es lo único positivo que se le puede sacar al partido. Hay que extraer lo positivo y el punto es mucho mejor que perder".

El cuadro azulino afrontó el partido con bajas importantes pero "eso no tiene nada que ver. En el equipo cualquiera puede hacerlo bien y quien no esté jugando y tenga la oportunidad la tiene que aprovechar. No tuvimos nuestro día o no sé, las circunstancias del partido... ellos presionaron arriba y nosotros viéndolas venir hasta que espabilamos, aunque al final fue tarde", asegura.

Tampoco es excusa al terreno de juego del Fernández Marchán: "No invita pero esto es la Tercera División y nos vamos a encontrar muchos campos de similares características; salvo tres o cuatro campos buenos, los demás son así, esto es Tercera División".

Toca pasar página, aprender de los errores y centrarse en el próximo partido, ni más ni menos que contra el Algeciras: "Eso es lo que hacemos con las derrotas, pasar página rápido y pensar en el siguiente", comenta el central a quien el subconsciente traiciona apuntando el partido de Guadalcacín como perdido. "Es que era un partido contra un equipo en horas bajas y sabíamos que lo teníamos que aprovechar. Igual que digo que el punto contra el Xerez Deportivo FC estuvo bien y pareció una victoria, el empate contra el Guadalcacín nos ha sabido a derrota", se sincera. "Este domingo viene un equipo de los grandes y ahí tenemos que dar el callo, sobre todo en casa tenemos que hacernos fuertes, que tampoco estamos haciéndolo como deberíamos", precisa.

El defensa xerecista militó la pasada campaña en el Algeciras, con el que disputó la fase de ascenso a Segunda División B: "Allí siempre hacen las cosas bien, todos los años hacen un equipo para meterse en el 'play-off'. Es un equipo a tener en cuenta y que está en una dinámica positiva. Pero nosotros somos el Xerez, también somos un equipo grande y tenemos jugadores grandes. Siempre es bueno enfrentarse a gente así, 'top'. Igual que podemos decir que tienen a uno de los mejores delanteros de la categoría ellos pueden decir lo mismo de nuestra defensa. Ellos también nos tienen respeto porque saben que ganar aquí no es fácil. Tenemos que dar nuestra mejor versión y encontrar una dinámica positiva".

Porque lo que le está faltando al equipo es "regularidad", apunta Salas. "Esta Liga es muy complicada, es muy difícil ganarle a cualquiera pero si ganas tres partidos seguidos te metes en la zona alta. Yo creo que tenemos un equipo de entre los ocho o nueve hacia arriba, pero este año hay muchos clubes que quieren ascender: los tres filiales, el Algeciras, el Ceuta, el Utrera, los dos Xerez, Los Barrios... Es una Liga muy complicada y hay que llegar a los diez últimos partidos bien colocados y a partir de ahí echar el resto. Pero para eso debemos encontrar la regularidad que no hemos conseguido aún".