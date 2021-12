No hay quinto malo (2-0)

El Xerez CD no levanta el pie del acelerador. El Deportivo ha encadenado su quinto triunfo consecutivo ante el Sevilla C por 2-0 en un encuentro con mucha más diferencia sobre el verde de Chapín en el marcador. Los azulinos fueron muy superiores a un filial inocente, pero no estuvieron nada acertados de cara al gol. Un zurdazo de Iván Navarro y un tanto en el descuento de Iván Gutiérrez dieron los tres puntos a los de xerecistas, que llevan quince de quince y se colocan terceros, con 32 puntos, sólo uno menos que el Utera, que tiene 33.

Fajardo, tras el importantísimo triunfo en el Leonardo Ramos de La Rinconada ante el Gerena (1-4), revolucionó el once y retocó todas las líneas. Marc Vito repitió en la portería por la lesión de Satoca y la defensa sí fue distinta, volviendo a la habitual con Cancelo, Lucas Correa, Rodri y David León. En la medular, sin Migue García ni Juanca, aparecieron nuevamente Adri Rodríguez y Álex Colorado, con Joselillo, Iván Navarro, Borja y Rubén Jurado como argumentos ofensivos.

El Deportivo desde el primer momento quiso dejar claro que su intención era la de mandar y se hizo con el control del balón, generando peligro, pero sin el acierto suficiente como para superar a un rival con jugadores jóvenes y disciplinados, pero con escasa presencia arriba.

Tras varios avisos del Deportivo, llegó casi la única oportunidad de los sevillistas en el primer acto (19'). Una falta en la frontal del área que el árbitro colocó casi justo en la línea pegada a la corona del área la mandó a la barrera Jaime.

A patir de ahí, llegó una cascada de oportunidades para los azulinos, que tenían en Adri Rodríguez a su mejor jugador, igual hacía de pulmón, que de director de orquesta que era capaz de filtrar un pase de alta escuela.

Joselillo casi bate a Matías tras una bonita acción de Adri y un centro de Iván Navarro, pero la pelota acabó en saque de esquina. El córner lo sacó en corto Colorado para Iván Navarro y Joselillo remató alto de cabeza (29').

El gol era cuestión de tiempo, tenía que llegar por empuje y oportunidades y se rompieron las tablas en el minuto 36. Iván Navarro anotó un golazo con la zurda tras un robo de balón de Adri. Chapín estalló de júbilo con el 1-0. Lo más complicado estaba hecho, abrir la lata.

Los azulinos no bajaron el pistón y buscaron con fe el segundo tanto para marcharse tranquilos al descanso, pero perdonaron. Ni Rubén Jurado ni Borja estuvieron acertados. El crono volaba

Más ocasiones en el 2º acto

El segundo acto comenzó igual que terminó el primero, con el Deportivo enseñando las garras al segundo filial blanco, que en Chapín lució su equipación roja. A los pocos segundos de arrancar el juego, Iván Navarro casi hace el segundo (46'), pero su tiro acabó en las manos de Matías.

Borja, en el 51', tuvo una de esas ocasiones que se convierten en pesadilla para un delantero si la enchufa. A puerta vacía, mandó alto un pase de la muerte de Iván Navarro ante su desesperación y la de la grada, que cantaba ya el gol.

El filial se dedicaba a defenderse con orden sin descomponerse porque el Xerez CD no le permitía mucho más y sólo generaba peligro a balón parado. En el 55', Jaime lo intentó con otra falta desde la frontal del área que rozó el larguero.

Sentencia en el descuento

Los dos técnicos comenzaron a mover el banquillo y el ritmo, que no las ocasiones, decayó algo. Los azulinos no terminaban de cerrar el encuentro y dejaban con opciones al Sevilla C, que en el minuto 88 rozó el empate en una jugada muy protestada por la grada. Raúl centró y Lucas Correa sacó el balón en el área pequeña.

Los cuatro minutos de descuento fueron agónicos. Los hispalenses apretaron casi más que en todo el encuentro y el Deportivo necesitó el último aliento de una afición entregada, que se fue arriba, animando más que nunca a su equipo. Chapin rugia y el Xerez CD aguantaba, hasta que en el 93 sentenció en una jugada en la que neesitó hasta tres disparos. Matías sacó un gran disparo de Iván Gutiérrez, el rechace le cayó a Juanito, lo volvió a sacar el portero y el tercer rechace le cayó a Gutiérrez para cerrar el partido... Angustia superada...