El Xerez CD comienza a contactar con la plantilla para liquidar la temporada

El Xerez CD ha comenzado a contactar con la plantilla para intentar liquidar la temporada. El Deportivo está a la espera de conocer la resolución final que adopte la Federación Española para cerrar el curso 19/20 pero ha empezado a adelantar un trabajo que se le puede acumular en los próximos meses.

La comisión de socios que se hizo cargo de la gestión del Deportivo tras el paso al lado que dio Afición Xerecista tiene previsto hablar en los próximos días con todos los integrantes del plantel para conocer su situación, las cantidades exactas que se les adeudan e interesarse por sus pretensiones de cara al futuro.

La intención de la comisión es incluso plantear a algunos futbolistas, como ha hecho ya con el técnico Juan Carlos Gómez, su continuidad en la entidad. De momento, lo único que pretende es recabar información para actuar cuando el estado de alerta sanitario concluya.

Juan Luis Gil 'Tintín', uno de los integrantes de la comisión, explica que "estamos atados de pies y manos en estos momentos porque está toda la actividad económica paralizada, pero no dejamos de trabajar. Lo primero es superar la pandemia y luego saber qué va a hacer la Federación, ya que los jugadores tienen contrato hasta mayo. En nuestro caso, todo hace indicar que no volveremos a jugar ni con público ni sin el pero aún no es oficial".

Titín asegura que la comisión "se ha puesto en contacto con los jugadores para comentarles que les iremos llamando para cerrar la temporada y para comentarles si entran o no en los planes del cuerpo técnico".

Obtener el dinero necesario para liquidar la temporada es en estos momentos "nuestro objetivo. Estamos contactando con nuestros patrocinadores de esta temporada y también de las anteriores y están dispuestos a colaborar. En cuanto la Federación decida ya iremos dando más pasos".