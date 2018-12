El Xerez CD necesita romper su racha de cuatro empates ante el Ciudad de Lucena

Tres puntos. Es el único objetivo que se marca el Xerez CD en su cita de esta tarde ante el Ciudad de Lucena en La Granja (17:00). Los azulinos tienen un test complicado frente a un rival que ha mejorado en el último mes de competición, en el que sólo ha cedido una derrota en cinco encuentros, ante el Betis Deportivo en su casa, con tres triunfos (Coria, Conil y Espeleño) y un empate, como visitante en el Manuel Polinario ante el Salerm Puente Genil.

El Deportivo también encadena cinco partidos sin perder, pero sólo han ganado uno y firmado tablas en los últimos cuatro disputados, entre ellos el del pasado domingo ante el Córdoba B. Romper esa dinámica de empates es el reto para terminar el año a la mayor distancia posible de la zona peligrosa.

Una jornada más, Nene cuenta con las bajas de Alberto, Ezequiel y Carlos Sanjuán, los tres lesionados, y tiene el alta de Parra, que cumplió en Córdoba un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Además, el preparador malagueño también tiene ya disponibles a los dos delanteros que han firmado esta semana, Asier Alonso y Samu Ayala. Todos los futbolistas disponibles están citados.

En cuanto al once inicial de esta tarde ante los pupilos de Diego Caro, tras la buena imagen mostrada por el Deportivo la pasada semana frente al Córdoba B, un potente rival al que le fue ganando durante casi todo el encuentro, es probable que sea o el mismo o muy similar. Montero está especialmente contento con el trabajo defensivo que vienen realizando sus jugadores como bloque y lo normal es que no introduzca excesivos cambios.

La única duda está en el centro del campo. Luna cumplió ante su exequipo pero Parra también lo venía haciendo fenomenal hasta su descanso forzado por el encuentro de castigo.

Mientras, el Ciudad de Lucena se presentará en La Granja sin bajas y con la duda de Carmona, que arrastra molestias en el costado por un golpe que recibió en el encuentro ante el Conil. De todos modos, no debe tener problemas para salir de inicio.

Diego Caro, técnico del cuadro cordobés, no se fía del Xerez CD y ha destacado tanto el trabajo de Nene como la experiencia de sus jugadores del centro del campo hacia adelante. “Es competitivo, sabe hacer bien las cosas y sabe marcar los perfectamente los tiempos del partido. Es un bloque veterano que no pierde la cabeza. Querían estar arriba y tienen que sumar ya de tres en tres para que no se les escape demasiado el tren de cabeza”.

Igualmente, apunta: "Fuera de casa lo importante es no encajar goles para que el partido vaya madurando poco a poco. Eso es algo que domina el Xerez por la experiencia de sus jugadores. Pedro Carrión todo el mundo sabe los goles que marca, Salas jugó en el Algeciras y Sergio Narváez , siempre en Segunda B. Es un rival difícil de batir".