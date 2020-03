El Xerez CD, a la espera de la reunión de la Federación Española con las territoriales

El Xerez CD se encuentra a la espera de conocer las medidas que la Federación Española (RFEF) adopte en la reunión que va a mantener con las diferentes territoriales en principio el próximo día 25 para comenzar a tomar medidas.

La situación económica es precaria y mucho más con la paralización de la competición, que impide al Deportivo generar más ingresos a través de taquillas y patrocinadores. La comisión de socios xerecistas que se ha hecho cargo de la gestión del club no quiere tomar aún ninguna decisión que tendrá que adoptar, dado que la paralización de la competición va para largo.

Los presidentes del Grupo X de Tercera División han creado un chat para intercambiar información, opiniones y aportar ideas para intentar que la situación les afecte lo menos posibles. Saben que Rubiales aboga por finalizar la temporada aunque se tengan que disputar partidos más allá del 30 de junio y no todos comparten la teoría. Algunos consideran que no habrá tiempo para recuperar tantos encuentros y, además, disputar el 'play-off'.

La Federación Andaluza no tiene competencias para Tercera y acatará las medidas de la Española. En cuanto al resto de categorías que sí dependen de ella, desde División de Honor hasta el fútbol base, una vez que se produzca el encuentro con Rubiales, mantendrá otro con las delegaciones provinciales para informales de la situación. A día de hoy, no se plantean ningún calendario y todo irá en función de la contención del Covid-19.

Juan Luis Gil 'Titín', que encabeza la comisión de socios del Xerez CD, explica que "en estos momentos poco o nada podemos avanzar. La situación es tremendamente preocupante. Existe mucha incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar. Si los clubes digamos potentes y adinerados de la categoría tienen problemas, los más modestos.... Me llega información de los presidentes de Tercera de nuestro grupo y la mayor preocupación de todos es cómo se podrá hacer frente a los pagos y luego está el tema de cuándo y cómo se va a volver a reanudar la competición".

Gil resalta que "Rubiales quiere finalizar la Liga y que se disputen todos los partidos y el 'play-off' aunque sea después del 30 de junio y, ojalá me equivoque, creo que eso va a ser casi imposible. Para que eso sea posible, todo tiene que ir rápido y me temo que esto va para largo. Nosotros estamos esperando la reunión con las territoriales para tomar decisiones. Si esto se prolonga en el tiempo nos planteamos que los futbolistas que están viviendo aquí en pisos se marchen a sus casas hasta que todo vuelva a la normalidad".

En cuanto al estado de alerta, advierte que "tenemos que ser responsables y tener claro que la situación es delicada. Tenemos que respetar las recomendaciones de las autoridades y no salir de casa, es fundamental para frenar el avance del coronavirus y para que todos podamos volver a disfrutar no ya del fútbol, de la vida, que es lo importante. En estos momentos, toca velar por la salud y no podemos ver ni a un niño ni a un adulto en la calle por muy agobiante que nos resulte".