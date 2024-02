El Xerez CD, centrado ya en el partido ante el Conil con Juan Delgado apto

La plantilla del Xerez CD se ha entrenado este viernes en La Granja para terminar de preparar el encuentro contra el Conil, choque de la 23ª jornada del Grupo X de Tercera RFEF que se disputa en Chapín este sábado a partir de las 18:00 horas. Se van a ver las caras el líder de la competición ante un rival que sólo ha sumado 4 puntos como visitante, aunque llegará con la moral reforzada tras superar al Córdoba B y salir de los puestos de descenso.

José Carlos 'Checa' no va a poder recuperar a ninguno de los lesionados esta semana y tanto Antonio Jesús como Ramón García se pierden el encuentro contra los jandeños. El centrocampista sanluqueño se practicó el miércoles una nueva ecografía y las noticias no son buenas, ya que la rotura en el recto anterior de la pierna izquierda no ha cerrado aún, por lo que todavía deberá estar más tiempo en reposo.

En cuanto al lateral almeriense, la idea es que la próxima semana comience a entrenar ya con el grupo, aunque su participación en el partido contra el Utrera, próxima salida de los xerecistas tras jugar con el Conil, no es ni mucho menos segura.

La buena noticia para el míster nazareno del Deportivo es que va a poder contar con Juan Delgado. El punta comenzó la semana arrastrando unas molestias tras la victoria del equipo en Lepe frente al Cartaya, encuentro en el que participó en la segunda mitad. El ariete se entrenó tanto el jueves en Chapín como este viernes en La Granja sin problemas y está disponible.

Con las bajas de Paco Torres por sanción y la de Ramón por lesión, Checa se ha quedado sin laterales derechos y tiene varias opciones, bien retrasar a De Rueda u optar por Juanmari, pero eso implicaría mover el eje de la zaga sin descartar incluso que Joselito, como ya hiciera en Lepe, jugase en el carril derecho a pierna cambiada.