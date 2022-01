Juan Pedro Ramos: "No podemos confiarnos ante el Pozoblanco, tenemos que salir a por ellos desde el principio"

Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez Club Deportivo, ha comparecido en rueda de prensa por segunda vez en apenas tres días para hablar esta vez de la previa del encuentro contra el Pozoblanco, que será el primero de 2022 para el Deportivo después de que se aplazara el de Los Barrios por casos COVID en la plantilla barreña.

El técnico jerezano confía en que su equipo retome la buena senda tras la derrota sufrida en Puente Genil en el último partido de 2021 y no se fía de un Pozoblanco que sólo ha sumado un punto en sus siete salidas y que no conoce la victoria a domicilio. Juan Pedro también ha valorado la llegada de Gabriel Rares, un futbolista que ya tuvo a sus órdenes la pasada temporada y que ha regresado al XCD para esta segunda vuelta.

Tras desear "una pronta recuperación" a los jugadores de Los Barrios, el técnico xerecista señala que "teníamos ilusión por volver a competir y al final no pudo ser, pero somos fuertes y sacamos conclusiones positivas, pudimos disfrutar del día de descanso con la familia y ya pensamos en el Pozoblanco, un partido en nuestra casa con nuestra gente y vamos a intentar romper esa estadística de la que se hablaba la semana pasada de ese primer partido del año que siempre se nos suele dar tan mal".

El mejor en casa contra el peor a domicilio

A priori, los condicionantes no pueden ser más favorables para el Xerez CD, invicto en casa y que recibe a un Pozoblanco que sólo ha sumado un punto de 21 posibles a domicilio: "Las estadísticas están para romperlas y en el momento que nosotros nos relajemos, no estemos al cien por cien y no seamos nosotros mismos cualquier equipo nos puede ganar porque la categoría es muy igualada. Como tengas un mal comienzo y se te tuerza el partido los equipos defienden bien, se vienen arriba y para ellos sería un incentivo. Es un equipo que sólo tiene un punto fuera de casa pero imagina que se ponen por delante, les daría una inyección de moral y competirían incluso a lo mejor por encima de su capacidad. Por eso no podemos confiarnos y salir desde el principio a por el partido, a imponernos y a hacer nuestro juego, que la gente disfrute y hacer goles como veníamos haciendo antes del partido contra el Puente Genil, con esa racha de cinco victorias seguidas que llevávamos".

El Deportivo volverá a jugar 21 días después y cuando hay parones "uno tiene esa incertidumbre, pero es igual para todos los equipos, ellos vienen igual y entendemos que nosotros en nuestro campo con el empuje de nuestra gente y con los jugadores que tenemos y la personalidad, la experiencia y la calidad que tienen no tendríamos que tener problemas en ese sentido. Los jugadores están muy metidos y pensando en ganar el partido, pero hay un rival delante al que hay que neutralizar".

Derrota del Recre

El Recre perdió con el Utrera el primer partido de la temporada y se presenta una gran oportunidad si el XCD es capaz de sumar los tres puntos contra el Pozoblanco y los tres pendientes con Los Barrios. Juan Pedro explica que "el míster dejó claro el mensaje al principio de las vacaciones. Nuestro objetivo es olvidarnos de la clasificación general y ser campeones de la segunda vuelta y sacarle un punto de ventaja al que sea segundo. Evidentemente, el resultado del Utrera es también motivante, aunque habrá gente que diga que prefería que ganase el Recreativo y otros un empate. Eso al final no depende de nosotros, pero sabemos que a todos los equipos les llega un bache, y a lo mejor les llega ahora el del Recreativo tras esta derrota. Pero sobre todo, debemos pensar en nosotros, saber que si entrenamos bien y manteniendo la personalidad que tenemos en los partidos podemos ganarle a cualquier equipo".

Lucas Correa y Rares

Salió del XCD Lucas Correa y ha llegado Gabriel Rares. Juan Pedro tiene plena confianza tanto en Álex Pavón como en Rubén Sánchez y afirma que Rares "nos va a dar mucho". De la salida del uruguayo explica que "para nosotros era un jugador muy importante, pero igualmente tenemos centrales como Pavón, que no estaba entrando por una lesión, o Rubén Sánchez, que son diferentes pero pueden dar el mismo nivel que él y con la continuidad que ahora puedan tener ganarán en confianza y llegar al nivel de Lucas, estoy convencido".

Y con respecto a Rares, comentó que "lo conocemos del año pasado, Fran del Villar lo tuvo en la cantera del Sevilla, Emilio lo conoce y Ramón Verdú también fue compañero suyo. Es un jugador que sabemos que tiene mucha calidad, desborde, gol y que como todos los futbolistas, y en los jóvenes se acentúa un poco más, cuando tienen minutos y participación pueden rendir a un nivel máximo de su capacidad. Rares no tuvo esa continuidad por las decisiones del cuerpo técnico y este año igualmente no lo va a tener fácil, pero es un chaval joven con unas cualidades muy buenas y viene con mucha ilusión, conoce el club, la ciudad y está encantado. Con todo eso, sabemos que va a aportar mucho al equipo seguro".