El contundente insulto de Brian Sarmiento a Esteban Vigo en un partido del Xerez CD

Genio y figura. Brian Sarmiento 'Currito de Jerez' fue uno de los jugadores más carismáticos del Xerez CD en la histórica campaña 08/09, aquella en la que el Deportivo logró el ascenso a Primera División de la mano de Esteban Vigo. El atacante argentino disputó 26 partidos, anotó cuatro dianas y una de ellas tiene su historia.

El exazulino ahora sorprende como streamer y ha recordado en Infobae el contundente insulto que le lanzó a su entonces entrenador en el Estadio Gran Canaria en la 29ª jornada de liga del Segunda A en un partido ante la Unión Deportiva Las Palmas (2-3).

El Deportivo llegaba líder el 21 de marzo de 2008 a Las Palmas, pero el cuadro amarillo se le subió a las barbas y se lo puso muy complicado. Antoñito adelantó al Xerez CDD a los 8 minutos tras robar la cartera a la defensa amarilla y batir por bajo a Santamaría, pero Marcos Márquez (29') y Pitu en el 64' le dieron la vuelta al marcador.

Boquerón optó por dar otro aire al equipo y quiso sacar del verde a Momo para dar entrada a Brian (74'). Ahí comenzó todo. Salió, revolucionó el partido y anotó el tanto del triunfo en el descuento (93') en una bonita acción personal después de que otra vez el 'Romario del Polígono' estableciera el empate a dos.

Brian ha recordado ahora su encontronazo con Esteban: "Era un partido que teníamos que ganar, estábamos a pocos puntos de salir campeones para ascender a Primera. Durante toda la semana me probó como titular y cuando llegó el partido en Canarias y no me saca. Empieza la segunda parte, pasan diez minutos y no me pone, pasan quince y dejo de entrar en calor. Cuando faltan diez minutos, me llama. Íbamos perdiendo y teníamos un premio. Iba caminando para el banco junto a mis compañeros porque ya era el último cambio y le dije no, no, que entre tu p... madre".

"Me agarró -prosigue-, se me quedó mirando y me dijo, no la convoqué... Luego, saltó un compañero y me dijo hijo de mil p..., te voy a matar... Y llevaba razón, yo tenía que entrar al campo. Entro, hago una jugada, la toco al medio y empatamos. Y cuando volvía, caminando le dije para vos, hijo de mil p... De repente, era el final, estaban atacando ellos, me llegó la pelota, le pego con la izquierda, la toco al otro lado y salgo a correr. Tenía dos compañeros solos, pero sabía que iba a ser gol seguro... Acaba el partido y me estaba esperando el técnico. Me dijo, te felicito, la verdad es que me nublé pero no me falte más al respeto. Le contesté que tenía razón".