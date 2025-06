Isma Gil y Geovanni tampoco siguen en el Xerez CD

Geovanni no sigue en el Xerez CD.

Diego Domínguez no ha sido la única baja que ha dado el Xerez CD este lunes 2 de junio. El club azulino anunciaba la marcha del delantero sevillano por la mañana, pero en una jornada frenética en los despachos, también ha comunicado esta tarde las salidas de otros dos futbolistas muy importantes en las campañas en las que han militado en el Deportivo. Así, ni Isma Gil ni Geovanni continuarán en el XCD la próxima temporada.

La salida de Isma Gil estaba cantada porque el Xerez CD tiene cerrada la llegada del meta Ángel de la Calzada y además renovó a Santos, aunque no hay que descartar que el meta sevillano salga cedido ya que Diego Galiano, al contrario que Checa, no es dado a realizar rotaciones en la portería y no se quiere cortar su progresión. El madrileño ha completado 39 partidos oficiales -todos como titular- traducidos en 3.460 minutos defendiendo la elástica jerezana, consiguiendo su récord personal de imbatibilidad de 567 minutos sin encajar ningún gol en la 24/25 y recibiendo tan solo 16 tantos en la 23/24. "El Xerez CD agradece los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales", ha señalado el club en el comunicado de despedida.

Tampoco sigue en el equipo azulino el central portuense Geovanni Barba. El defensa ha sido pieza clave para José Carlos Romero 'Checa' las dos temporadas en las que ha militado en el Deportivo. Aterrizó hace dos años procedente del Córdoba B, donde apenas contaba con minutos, y rápidamente se hizo indispensable en la zaga xerecista. En su primera temporada, lo jugó prácticamente todo, sólo se perdió dos partidos por lesión en liga además del último en Espiel con el ascenso en el bolsillo, jugando también los cuatro partidos de Copa RFAF. Superó los 3.000 minutos y anotó dos goles contra Ayamonte y La Palma.

Esta temporada también ha sido importante, aunque sólo jugó 24 partidos de los 34 de liga, estando cinco jornadas sin convocar en el tramo final. Disputó el partido de Copa del Rey contra el Ceuta, donde sufrió la única expulsión que ha tenido en el Xerez CD. Ha disputado un total de 5.390 minutos en todas las competiciones, para un total de 63 partidos y un balance de 30 victorias, 16 empates y 17 derrotas. Marcó dos goles y vio 10 amarillas.