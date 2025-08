Javi Rodríguez: "Jugar en el Xerez CD es un orgullo, podemos hacer cosas bonitas"

El extremo Javi Rodríguez está llamado a ser una de las piezas importantes en el nuevo Xerez CD de Diego Galiano del curso 25/26. El arcense de 28 años se ha mostrado ilusionado en su presentación y espera no defraudar ni al técnico, que le conoce a la perfección y sabe lo mucho y bueno que puede aportar al equipo, ni a la afición, que ya le vio en acción el miércoles en el Trofeo Pedro Garrido ante el Jerez Industrial.

El futbolista fue el quinto fichaje del Deportivo, llegó a la entidad procedente del Atlético Antoniano junto a Felipe Chacartegui, Guille Campos y Jaime López y cuenta con toda la confianza de un técnico que le ha visto crecer a medida que el cuadro lebrijano lo fue haciendo. De hecho, en las últimas temporadas lo ha jugado casi todo. Ahora, en su puesta de largo, no ha dudado al afirmar que "jugar en el Xerez CD es para mí un orgullo, cuando era chico veía al equipo en Primera División y formar parte ahora de él es diferente a todo lo que he hecho antes en el Arcos o en el Antoniano. Es un club con mucha masa social, con mucha gente detrás. Afronto la temporada muy ilusionado".

Aterriza de la mano de Diego Galiano y considera que "es una ventaja haber entrenado ya con el míster, él me conoce, sabe en qué puesto rendir más o menos y yo también sé como es, pero, por otro lado, también supone un pequeño inconveniente, cuando me tenga que tirar de la oreja por cualquier cosa lo va a hacer, no se va a cortar ni un pelo" y explica que "hay algunos compañeros que nos han preguntado algunas cosas sobre Diego, pero ya sale de mí. A los que juegan en mi misma posición, intento darle algunos consejillos, les digo lo que más le gusta al míster, aunque todavía no tengo tanta confianza. Poco a poco, me iré soltando más y nos iremos conociendo".

Se considera un "jugador trabajador, correoso, que defiendo fuerte. Arriba, me cuesta un poquito más elaborar, lo de las paredes o meterme por dentro, pero trabajo, corro y lo doy todo. Eso no me falta".

El Xerez CD ya ha disputado su primer amistoso de la pretemporada. Goleó al Jerez Industrial (0-4) en el Trofeo Pedro Garrido y destaca "la seriedad del equipo, quiere competir y tenemos una plantilla completa, va a ser muy complicado jugar porque hay competencia. Aquí nadie baja los brazos y si vamos todos a una podemos hacer cosas muy bonitas".

Llega procedente de Antoniano, una escuadra que logró disputar el play-off, y desvela que no es fácil enumerar las claves para conseguirlo. "Es muy complicado, pero las claves pueden estar en hacer un buen grupo, en darlo todo en los entrenamientos, no dejarte nada y en ir partido a partido. No te puedes venir abajo si pierdes un partido ni debes irte arriba si ganas varios seguidos. Hay que trabajar siempre con la ilusión del primer día".

Por último, no se olvida de la afición, que respondió en el primer amistoso del verano. "Cuando ves que en el primer partido amistoso el campo está lleno, te motiva y te conduce a dar más de lo que puedes. Lo que le pido es que acuda a los partidos y que nos apoye todo lo que pueda, aunque creo que no hace falta porque lo va a hacer. Gracias a ella conseguiremos los objetivos que nos propongamos".