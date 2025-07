Mati Castillo: "Estoy totalmente seguro de que va a ser un gran año"

Mati Castillo fue uno de los futbolistas más destacados en el debut del Xerez CD contra el Jerez Industrial en el primer partido de pretemporada disputado hace unos días con motivo del Trofeo Pedro Garrido, que los azulinos se adjudicaron tras vencer 0-4. El atacante jugó buena parte de la primera mitad en la banda izquierda a pierna cambiada y en el último cuarto de hora por la derecha.

El futbolista ha sido presentado este jueves en la sede del club y comentaba que "la acogida ha sido excelente. La ciudad es muy acogedora y muy futbolística, que es lo que a mí me gusta. No me gusta ponerme objetivos a principio de temporada, pero viendo el equipo, cómo hemos empezado, el grupo que estamos haciendo, estoy totalmente seguro de que va a ser un gran año y que vamos a luchar por todo".

El atacante añadía que "en estas categorías, aparte de la calidad, la base es tener un buen vestuario, un buen grupo, que todos remen en la misma dirección. Y yo creo que todos vamos a luchar por los mismos objetivos y que saldrá todo bien. Estamos en el grupo más complicado de toda la Segunda RFEF, pero creo que el equipo está trabajando bien, tenemos una idea de juego muy buena y creo que las cosas van a salir bien y va a ser un gran año para todos", reafirmaba.

Como jugador, se considera un futbolista "muy versátil, que puede jugar en cualquier posición de ataque y muy atrevido. Me gusta el uno para uno en cualquier zona del campo, me gusta meter goles como todos los delanteros y creo que tengo una facilidad para ello y lo voy a aprovechar este año. El club está por encima de la categoría, yo me he quedado flipado el otro día en el primer partido, la gente que ha venido a apoyarnos", apuntaba. "Creo que no nos van a fallar -añadía-, y nosotros a ellos tampoco, vamos a luchar todos por el mismo objetivo y en la misma dirección", finalizó.