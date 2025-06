Miguel Reina se despide del Xerez CD antes de que el club haga oficial su salida

Miguel Reina no continuará en el Xerez CD. El centrocampista sevillano se ha despedido de la afición en un mensaje que ha colgado en su cuenta de instagram antes incluso de que el club haga oficial su salida de la entidad. Reina se va del Xerez CD después de dos temporadas: en la primera rindió a un nivel excelente siendo uno de los jugadores más determinantes en el ascenso del equipo y en su segunda ha venido arrastrando molestias físicas que le han impedido rendir al máximo.

"Hoy me toca despedirme del Xerez Club Deportivo, un club que ha marcado profundamente mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Desde el primer día me sentí muy querido por la afición, por mis compañeros y por todas las personas que forman parte de este club. Su apoyo incondicional, en los buenos y en los malos momentos, ha sido una motivación constante para dar siempre lo mejor de mí", ha escrito el futbolista.

Reina añade que "durante mi tiempo en el Xerez he vivido momentos inolvidables, he aprendido, he crecido como futbolista, pero sobre todo como persona. No todo ha sido fácil: ha habido momentos de inestabilidad, de incertidumbre, dentro y fuera del campo, en los que el camino no siempre estuvo claro. Pero justamente esas etapas me han hecho más fuerte y me han enseñado el verdadero significado del compromiso y del amor por este deporte".

El centrocampista acaba su comunicado señalando que "me voy con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que siempre llevaré al Xerez en mi recuerdo. Gracias por haberme permitido formar parte de esta historia. Un fuerte abrazo".

En sus dos temporadas en el Xerez CD, Miguel Reina ha disputado un total de 64 partidos con la elástica azulina entre liga, Copa RFEF y Copa del Rey con un balance de 32 victorias, 18 empates y 14 derrotas. En su primera temporada jugó 3.140 minutos y anotó 6 goles en una campaña que se coronó con el ascenso a Segunda RFEF. En este curso, su aportación bajó debido a problemas físicos, jugando 1.533 minutos y anotando dos tantos.