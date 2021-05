La plantilla del Xerez CD muestra su propósito de enmienda

La plantilla del Xerez CD sabe que no estuvo a la altura del partido que afrontó el domingo en el Manuel Polinario y que terminó perdiendo por 4-1 ante el Salerm Puente Genil. En juego, el ascenso directo a la 2ª RFEF, pero sobre el verde sólo hubo un equipo que mostró argumentos y que mereció ganar, el pontano. Los azulinos fueron un juguete roto en manos de un niño travieso y el duro correctivo ha dejado en la picota a Esteban Vigo.

Los jugadores, decepcionados, han hecho propósito de enmienda, piden perdón a la afición por no haber estado a la altura y admiten estar ya centrados para preparar las dos finales que deberían afrontar y hacerlo con las máximas garantías para lograr el objetivo.

Álex Colorado: "No estuvimos a la altura, pero seguimos vivos"

Álex Colorado, capitán azulino, subraya que "estamos jodidos porque sabemos que no estuvimos ni a la altura de lo esperado ni a la del miércoles ante el San Roque de Lepe. Nos crearon muchísimo peligro y la derrota fue totalmente justa".

El centrocampista no encuentra palabras para analizar lo que sucedió en el terreno de juego y apunta: "No sabría explicare qué Xerez CD se vio. En la segunda parte nos quisimos ir para arriba, nos quedábamos descolgados y ellos nos montaban contras con bastantes jugadores. Sufrimos mucho, no supimos jugarles, tienen buenos futbolistas, juegan casi de memoria y ganaron merecidamente".

La ilusión por ganar era importante, pero no achaca a la presión lo sucedido. "Nervios siempre hay cuando juegas un partido y mucho más con tanto en juego y con tanta gente desplazada. Fallamos nosotros, nos queda otra oportunidad y hay que aprovecharla. Nos quedan dos finales, hay que aprender de los errores, que fueron muchos, hacer autocrítica y afrontar los partidos que nos restan en las mejores condiciones. Seguimos vivos".

Lucas Correa: "Estamos en deuda con la afición, hay que morir en lo que queda"

Lucas Correa, central del cuadro azulino, calificó la derrota de "dura, veníamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar y no salió nada. Salimos con la intención de vencer, pero ellos fueron muy superiores en muchos tramos del partido y nos liquidaron al contragolpe. Hay que afrontar este duelo y encarar las eliminatorias de la mejor manera posible".

El Deportivo estuvo irreconocible en el Polinario y apunta que "son partidos que se dan y a los que no les encuentras explicación. La verdad es que no estuvimos a la altura de lo que la situación requería. Nadie esperaba la goleada".

Se aferra a las dos eliminatorias que tendrán que superar para alcanzar el objetivo y apunta: "Nos quedan dos partidos más en los que sí que nos jugamos la vida y ya sin más posibilidades. Esos dos encuentros son definitivos y todavía lo podemos conseguir. El objetivo del equipo es ascender, no se logró en esta primera fase y vamos a muerte a por él, esa es la mentalidad. La afición nos ha ayudado mucho y merece lo mejor, estamos en deuda con ella".