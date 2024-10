Las reacciones de Xerez CD y Ceuta tras el sorteo de Copa

El Xerez CD se medirá en la primera eliminatoria de la Copa del Rey a la AD Ceuta, escuadra de Primera RFEF, y las reacciones al sorteo no se han hecho esperar por parte de los dirigentes de ambas entidades. Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, ha acudido a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto al vicepresidente Jorge Garrido y a la consejera Vanessa Calvo, y la considera "complicada y atractiva".

Gil recuerda que "hemos compartido categoría muchas temporadas con el Ceuta y este encuentro será una pequeña revancha deportiva de aquella eliminación que tuvimos en el último partido de liga por el ascenso a Segunda Federación en el Pedro Garrido hace ya algunas temporadas. Es el momento de decir aquí estamos, de ir todos a una e intentar pasar la eliminatoria, que sería muy bonito. Nos hubiera gustado un Segunda División, pero de lo que nos podría haber tocado creo que es un equipo que puede atraer gente y a aficionados de Ceuta".

Miguel Ángel Rondán considera al Ceuta un gran equipo, que lleva tiempo haciendo las cosas bien. / Samuel Vega

Rondán, cauto

Por su parte, Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, subraya que "el Ceuta es un gran equipo, por algo marcha tercero con los mismos puntos que Murcia e Ibiza en Primera RFEF. De todos modos, estamos ilusionados y vamos a intentar eliminarlo, en esta competición siempre hay sorpresas y nos podríamos asegurar un rival de superior categoría".

Bajo su punto de vista, "no era el mejor adversario si tenemos en cuenta los intereses del club, ya que está claro que en un día laborable es complicado que venga mucha gente de Ceuta, pero deportivamente sí que es una buena prueba, es un equipo atractivo, que en las últimas temporadas está haciendo las cosas bien, está peleando por subir a Segunda División y es respetable y temible".

Rondán no había regresado aún al Xerez CD, pero recuerda aquel encuentro del 5 de junio de 2021 cuando los norteafricanos lograron el ascenso a Segunda RFEF en el Pedro Garrido con un gol en el descuento de Misffut, hoy futbolista azulino. "Aquel día fue de mucho dolor para todos los xerecistas, a ver si ahora deportivamente podemos vengar de aquello".

De todos modos, advierte que "para la Copa aún quedan varias semanas y, después de la derrota en Lebrija ante el Antoniano en un partido que se pudo decantar de cualquier lado, tenemos que centrarnos en el encuentro del domingo ante el Cádiz Mirandilla. En Chapín nos hemos mostrado fuertes, incluso ante el Estepona a pesar de perder. El equipo está bien, pero los filiales son siempre imprevisibles, la calidad la tienen y sólo les falta experiencia".

Edu Villegas destaca el potencial del Xerez CD, pero apuesta por su equipo en esta eliminatoria copera.

Villegas, ilusionado

El jerezano y ex xerecista Edu Villegas, director deportivo del Ceuta, se ha mostrado ilusionado y considera "atractiva la eliminatoria. Terminé mi carrera deportiva como jugador en el Xerez DFC y luego fui director deportivo, pero estuve más de una década en la cantera del Xerez CD cuando era muy joven. Jerez es mi tierra y siempre me gusta ir. Insisto, es una eliminatoria bonita. La Copa es apasionante y es una fiesta para todos los participantes. Nosotros hace dos campañas nos medimos al Barcelona en octavos de final, después de eliminar al Utrera al Ibiza y al Elche, que estaba en Primera".

Villegas deja claro que "nuestro ADN es ganador, nos tomamos la Copa con exigencias máximas, pero sé que no va ser fácil. Conozco al equipo, le he visto jugar varias veces en Chapín y es una buena plantilla, que marcha primera por algo. Nosotros también compartimos el liderato y creo que se puede ver un gran partido entre dos equipos que querrán jugar al fútbol. Lógicamente, apuesto por los míos".