Andrés García Tébar, técnico del Xerez Deportivo FC, regresará al banquillo azulino frente a la Lebrijana después de cumplir los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición tras su expulsión en Los Barrios. El preparador manchego ha explicado en la rueda de prensa previa al choque contra los sevillanos que el equipo llega reforzado tras la victoria del pasado domingo en el derbi contra el Xerez Club Deportivo, ha lamentado la lesión de Jesús López y espera un rival que "nos va a crear complicaciones".

-Una pena lo de Jesús López.

-Las lesiones son lo más desagradable del fútbol. Tenemos que esperar al jueves, que le hacen una resonancia y ojalá se quede todo en un susto. Jesús ya ha pasado por diferentes calvarios y no se merece estar otra vez en esa situación. Sergio también va a ser baja porque según me cuentan las imágenes que hemos podido aportar no eran lo suficientemente clarificadoras, por lo que evidentemente no vamos a poder contar con Sergio, así como con Jesús y Casares.

-En caso de que se confirme que Jesús tiene una rotura de ligamento y se acabe para él la temporada, ¿trabaja ya el club en un posible refuerzo?

-No me quiero ni plantear eso. Lo único que espero, quiero y deseo es que se quede en un susto y que no se confirme esa situación. Es más, quiero ser positivo y espero que no tengamos que plantearnos lo que me preguntáis.

-¿Cómo afronta el equipo esta semana de dos partidos?

-Es una semana distinta porque obviamente en estas categorías no estamos habituados a jugar cada tres o cuatro días y lógicamente sabemos que estos partidos en una misma semana van a conllevar no sólo un esfuerzo físico sino también mental. Lo afrontamos desde un buen prisma, miras hacia atrás y el partido del domingo pasado nos reforzó y no sólo en el tema deportivo sino también en lo anímico y autoestima. Esperamos plasmar un buen partido.

-Con tres partidos en ocho días, ¿piensa hacer muchas rotaciones?

-En estos momentos entiendo que de un domingo a jueves, donde han transcurrido cuatro días, hay tiempo más de descanso para poder contar con muchos de los futbolistas que hayan podido jugar el domingo anterior y sí posiblemente una vez que acabe el partido contra la Lebrijana, con mucho menos tiempo de recuperación, veremos qué acontece para plantearme el partido de Córdoba.

"Me identifico con el jerezano, esta ciudad no merece estar así a nivel nacional por una situación desagradable"

-El equipo salió muy reforzado después del derbi.

-Es obvio porque las victorias, si las haces desde cierta solvencia como pudimos hacerlo, te refuerzan, elevan tu autoestima. Pero el fútbol va muy rápido y más esta semana en la que no hay tiempo para celebrar nada y lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes en Chapín; sumar de tres en tres, que es tremendamente importante. Intentaremos repetir y mejorar las sensaciones del domingo pasado y plasmarlas en nuestro estadio.

-Una pena que el derbi acabara así después de la actitud de todos los jugadores. Es triste que se tenga que hablar más de lo extradeportivo.

-Me identifico con los jerezanos porque soy de una capital pequeña donde desgraciadamente nos sacan a nivel nacional siempre por malas noticias. Sinceramente, esta ciudad no merece estar así a nivel nacional por una situación desagradable. Como decía Bernardo Plaza el otro día, esto no es patrimonio de nadie. Lo único que queremos es que esto no vuelva a ocurrir.

-¿Del partido de mañana, qué Lebrijana espera?

-Sé que es un equipo que el año pasado no se nos dio bien. La Lebrijana arrancó muy bien y probablemente a nivel de resultados estos últimos partidos no están siendo como ellos esperan y quieren. Pero es un equipo complicado, ha perdido fuera de casa sólo dos partidos al igual que nosotros, y para mí tiene muy buen equipo, diría que me gusta más que el del año pasado. A eso tenemos que añadir que su entrenador vive en Jerez y hay cinco futbolistas jerezanos y lógicamente siempre se viene a este escenario a hacer el mejor partido posible. Seguro que es un equipo que nos va a crear complicaciones, porque como digo hay muchísima igualdad. Tenemos que intentar refrendar lo que hicimos el domingo pasado y hacernos fuertes en Chapín y sumar de tres en tres.