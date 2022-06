Domínguez y Ramírez, las caras nuevas de la dirección deportiva del XDFC

Marc Domínguez, nuevo secretario técnico del Xerez DFC, y Juan Carlos Ramírez, integrante de la parcela deportiva del club, han sido presentados en Chapín este miércoles. Los técnicos han realizado un amplio análisis de la situación deportiva de la entidad, han desvelado todo tipo de detalles de las negociaciones con los futbolistas y se muestran ilusionados con su trabajo y con la plantilla que están configurando.

Jesús Viloita, vicepresidente azulino, ha sido el encargado de acompañar a los técnicos y tuvo palabras de agradecimiento para ambos. "Sobre Juan Carlos hay poco que decir porque todos le conocéis, es una persona de club, lleva ya muchas temporadas con nosotros trabajando para la cantera y ahora se ha unido al primer equipo porque se le acumulaba el trabajo y Marc tiene una amplia experiencia tanto en Tercera como en Segunda B y también en equipos de cantera de Catalunya. Está muy formado y esperamos que todo le vaya fenomenal con nosotros".

Juan Carlos Ramírez cambia de tercio. De dirigir la cantera, salta al primer equipo y no oculta su orgullo. "En mayo cumplí siete temporadas en el club y para mí es un reto apasionante, supone un gran paso en mi trayectoria profesional formar parte de la comisión deportiva del primer equipo. Me da mucha pena dejar la cantera por el trabajo que veníamos realizando, pero la dejamos en muy buenas manos con Pedrosa. Tengo que dar las gracias a la directiva por apostar por mí y sobre todo a Vilo, Javi y Pérez Herrera. Afronto este reto con mucha ilusión y muchas ganas y espero estar a la altura de las circunstancias que el club se merece".

El jerezano quiso apoyar a Marcelo, aunque no ha renovado aún y están buscando fórmulas: "Queremos mandarle ánimos tras su operación, le deseamos mucha fuerza y el club le ayudará en todo lo posible. Es un jugador de club y esperamos que se recupere lo antes posible para estar con nosotros".

Marc, ante un gran reto

Por su parte, Marc Domínguez también agradeció a todos la confianza y resaltó que "llego a un gran club, que ha crecido mucho en últimos años y que está haciendo una labor impecable desde sus inicios. Estoy muy ilusionado y responsabilizado con la parcela que me toca desempeñar. Somos conscientes de las pequeñas limitaciones que podemos tener a nivel presupuestario para confeccionar la plantilla, pero hasta hoy todos estamos contentos con los plazos que nos estamos marcando, aunque siempre se producen contratiempos y nos hubiese gustado que algún futbolista se hubiese quedado".

El presupuesto es limitado, pero no por ello han dejado de fichar bien y resalta que "a 13 de junio marcar unas expectativas es difícil y más cuando el 80% de la plantilla va a ser nueva. Lo que eran primeras opciones por parte del club se han ido solventando, sobre todo en el tema de la portería, la línea defensiva y reforzar la parcela ofensiva, que siempre es complicado y hemos firmado a Edu Salles, un delantero contrastado en la categoría" para añadir que "en materia de renovaciones ha costado. Las prioridades que teníamos eran Oca y Bello y se ha hecho un esfuerzo por parte del club".

"Lo de Jacobo nos dejó fríos"

Y se refirió también a Jacobo: "Este caso nos ha dejado en general fríos. Se le hizo una oferta de mejora, intentamos negociar con su agente para poder retenerlo pero no ha sido posible porque, según ellos, la oferta que han recibido es irrechazable. El club tiene que continuar su camino aunque se marchen jugadores porque no entran en los parámetros. Hay que seguir trabajando, aunque es una pena que un futbolista de Jerez no pueda estar con nosotros cuando desde el club se confiaba plenamente. Todo lo que sea ADN Jerez nos interesa tenerlo, pero el club está por encima de todo y los esfuerzos hay que medirlos en su justa medida".

La renovación de Curro Rivelott sigue sin cerrarse y el nuevo técnico no dio pistas. "Estamos negociando, tenemos que sentarnos con él y con su representante para llegar a un acuerdo. Es un futbolista que está criado en el club, que es ADN Jerez y desde el área deportiva y el entrenador contamos en un futuro con él".

Un plantel nuevo

La plantilla será prácticamente nueva y el perfil de jugador que buscan y han buscado es el mismo, bueno, bonito y barato. "Tenemos que medir cada céntimo desde el inicio. Debemos hacer tres o cuatro incorporaciones que sean apuestas por jugadores que vengan de abajo, con hambre y con ganas de crecer, otros tres o cuatro nos den poso y jerarquía en la plantilla y en la categoría y traer otros tres o cuatro que vengan con la flechita hacia arriba, que sean jóvenes y que puedan ser proyecto de club. Estamos ahora trabajando más en la parcela ofensiva. Tenemos que reforzarnos en ese aspecto con jugadores de banda o que puedan jugar por dentro, que tengan claridad en campo contrario. Esos fueron los problemas que tuvo el equipo la pasada campaña a nivel ofensivo y es lo que te hace ser más o menos ambicioso. Con la marcha de Marc por motivos personales y la de Jacobo tenemos que aplicarnos ahí".

Hasta el momento, casi todos los fichajes han llegado de fuera, pero no renuncian a los de la zona y advirtió que "nosotros siempre estamos abiertos a jugadores de la zona y es lo que nos gustaría. Hemos negociados con muchos, pero no han fructificado las operaciones, y también quiero recalcar que los jugadores que vienen de fuera se están adaptando a la situación del club, no están cobrando mucho y la viviendo se la pagan ellos de su bolsillo. Es de elogiar el gesto, priorizan el formar parte del Xerez más que el plano económico. Queremos jugadores con hambre y que quieran crecer con el proyecto".

La cantera

La cantera tendrá su cuota de protagonismo y "quieren contar con dos o tres fichas de jugadores del filial para conservar ese ADN Jerez en la plantilla. Durante la pretemporada eso lo decidirá Jose".

Por último, Domínguez defendió el trabajo realizado hasta ahora, con bastantes incorporaciones pese a que junio aún no ha finalizado. Cree que "el secreto está en ser sinceros con todos los futbolistas, tenemos que ser transparentes. Tengo la experiencia del Écija y es mejor decirle a un futbolista hasta aquí podemos llegar, pero no te preocupes que a día 31 de mayo estás liquidado y al día. Hay futbolistas que prefieren eso y apuestan por el contexto Jerez, Chapín, un grupo bonito, un entrenador contrastado y la seguridad económica".