Masegosa, técnico del Xerez DFC, enfadado con la actuación arbitral en el derbi

Pepe Masegosa, entrenador del XDFC, no suele quejarse demasiado de los arbitrajes pero tras el derbi frente al Cádiz B sí que lo hizo. El preparador azulino cree que tanto la expulsión de Antonio Bello por doble amarilla como el penalti señalado a favor de los amarillos fueron errores del colegiado granadino Ruiz Aguilera.

Bajo el punto de visto del preparador sevillano, "el penalti de Padilla fue inexistente. Luego hubo otro de Javi Tamayo que sí fue, ya en el minuto 85, que no lo pita porque tiene dudas con el primero. Y no sé qué hubiese pasado ahí con esa acción".

Para Masegosa, "supimos interpretar lo que había que hacer en el primer tiempo, aunque luego, con un jugador menos, cambia todo el plan establecido. Esto es fútbol, hemos empatado. Hay que seguir trabajando y darle un diez a la afición, que ha estado incansable todo el partido, y hay que darle un diez a los jugadores porque han hecho un gran esfuerzo físico ante un buen rival".

El preparador azulino detalló sobre la expulsión de Bello que "es excesivamente rigurosa. La segunda tarjera me parece discutida, pero el número nueve (Seth) ha hecho tres faltas muy parecidas en el segundo tiempo y ha acabado el partido. El árbitro, y mejor lo dejo ahí, ha estado gris".

El técnico no sabe exactamente qué condujo al árbitro a considerar penalti el forcejeo entre Padilla y Seth. "No suelen dar explicaciones y si las dan, ya no hay nada que hacer. Me quedo con el trabajo defensivo del equipo en la segunda parte porque Flere ha tenido pocas intervenciones".

A Masegosa le gustó su equipo en el primer tiempo y cree que con once en el campo, igual el resultado hubiese sido otro: "Con los mismos jugadores el partido era equilibrado. Nosotros estábamos dentro de la dinámica del encuentro que queríamos y tuvimos que cambiar por completo el guión que trabajamos con todo lo que eso conlleva".

A la lesión de Juan Gómez -se volvió a resentir de las molestias en los isquitobiales que le aparecieron en Bornos-le otorgó importancia, ya que "una de nuestras virtudes es el juego elaborado entre Juan Gómez, Bello y Álex Colorado”.

Con uno menos, les tocó en el segundo tiempo "intentar no meternos dentro del área, para lo que montamos dos líneas de cuatro y buscar las contras o acciones a balón parado, no podíamos descuidar la defensa".

El XDFC ha sumado ya seis empates. El entrenador xerecista dice que "más allá de los resultados, hay que valorar lo que transmite el equipo y el equipo transmite mucho. Si el empate se diese más cerca de la derrota estaríamos más preocupados, pero es al contrario".

Por último, cree que los refuerzos siempre son bien recibidos pero que está "contento con la aportación de los jugadores en general porque en este equipo el que es suplente, a las pocas semanas es titular. Considero, al igual que el resto de entrenadores que tengo el mejor equipo de la categoría".