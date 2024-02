Pablo González se reivindica con un 'hat-trick' ante el Coria

Pablo González se reivindica con goles. El atacante del Xerez DFC, que llegó a la entidad azulina a principios del pasado mes de enero de la mano de David Sánchez, ha necesitado seis encuentros para explotar. Y lo ha logrado a lo grande, con un 'hat-trick' ante el Coria en Chapín que facilitó la goleada de su equipo (4-2) ante el colista Coria para colocarse nuevamente en zona de play-off en el Grupo X de Tercera RFEF. La quinta plaza vuelve a ser xerecista con 35 puntos.

Cada vez que se enfunda la elástica azulina es una nueva oportunidad par demostrar al técnico y demostrarse a sí mismo que tomó la decisión acertada cuando abandonó el Águilas para recalar en Jerez. Llegó con toda la ilusión del mundo, pero no lo ha tenido fácil. Se estrenó en Pozoblanco en un gran partido de todo el equipo y tuvo varias oportunidades, pero no las concretó.

El domingo destapó el tarro de las esencias y le puso su firma a los tres primeros goles de su equipo al cuadro amarillo. Es el segundo azulino que logra un triplete esta temporada y en categoría nacional. El primero fue Teté en el Carlos Marchena frente al Cabecense, pero es el primero que lo logra en Chapín.

El delantero se mostró "muy contento, aunque la victoria del equipo es lo más importante porque estamos otra vez en play-off. Sufrimos mucho, creía que me iba a dar algo en el banquillo, pero estoy feliz por el triunfo y por los goles, claro".

Todos los atacantes viven del gol y no oculta que "los necesitaba. Tengo que dar las gracias al míster, que me ha seguido poniendo, y a mis compañeros. Sin su ayuda, este 'hat-trick' no hubiera llegado. Vine para marcar, para meter al equipo ahí arriba y, feliz por esa parte".

El triunfo ante el Coria debió ser holgado, pero el el Xerez DFC se complicó y acabó sufriendo cuando menos lo esperaba. El sevillano subraya que "empezamos muy cómodos en el primer tiempo, tuvimos la suerte de irnos 2-0 al descanso y el resultado es engañoso. Luego, marcamos el tercero pronto y el resultado tan amplio quizás nos provocó un poquito de relajación. Al final, solventamos el partido, que era lo importante, sumamos más tres, que era lo importante y volvemos a play-off. Estamos en el camino".

Bajo su punto de vista, los goles del Coria llegaron porque "ellos también juegan. Llegaban aquí como colistas, pero conocíamos sus virtudes, allí ya nos ganaron 3-2. Esto es fútbol y pasan estas cosas, pero gracias a Dios el triunfo se quedó en casa".

Volver al play-off tras la derrota en La Palma supone para la plantilla una liberación, ya que "hemos perdido varias oportunidades para engancharnos arriba y necesitábamos entrar. Ahora, la semana de trabajo se encara de otra forma y, como he dicho antes, estoy contento por el triunfo y por los goles".