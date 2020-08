Ranabe, patrocinador principal del Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC ha anunciado que Grupo Ranabe vuelve a ser patrocinador principal del club, de forma que la empresa regentada por Rafael Navarro volverá a lucir su anagrama en el frontal de las nuevas equipaciones para la temporada 2020/21. El Grupo Ranabe cuenta con 35 años de actividad y es una empresa líder en el sector de la venta de envases de aluminio y artículos de hostelería en nuestra ciudad, además de ser propietario de los Asadores Ranabe.

Desde la fundación del Xerez DFC, el Grupo y Asadores Ranabe han realizado una "firme e indispensable apuesta" por el club, siendo esta la segunda ocasión en la que se convierte en patrocinador principal. Tras la firma del acuerdo, Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, se mostraba muy satisfecho y reconocía que Rafael Navarro "es un gran xerecista que nos ha acompañado desde la fundación de nuestro club, que es de sus socios. Estamos muy contentos con el contrato que acabamos de firmar y muy agradecido a Grupo Ranabe y a Rafael Navarro. No me queda más que expresar mi enhorabuena a los socios por poder contar con un xerecista como Rafael, aunque no solo Rafael tiene la culpa de esto, en este caso su mujer Susana, también xerecista, tiene su parte de responsabilidad para que estén de nuevo patrocinándonos en el frontal de la camiseta. Los xerecistas siempre van a estar con su club y esperemos que la aportación sea fructífera por ambas partes".

Tal y como explicaba el presidente, la firma del patrocinador principal es "la primera piedra del nuevo proyecto de esponsorización. Después de Grupo Ranabe tendrán que venir más patrocinadores, esperemos contar con todos los de la temporada pasada porque se vuelcan con nosotros e intentaremos incrementar la cifra en algunos más".

Por su parte, Rafael Navarro no escondía su satisfacción por volver a lucir el nombre de su empresa en el frontal de las equipaciones del primer equipo del Xerez Deportivo FC: "Yo soy xerecista y desde que este club nació lo he apoyado a los niveles que he podido. Es mi segundo año como patrocinador principal y espero seguir colaborando con lo que esté en mi mano".

Rafael Navarro añadía que "espero que no solamente yo, sino que muchos otros xerecistas sumen su apoyo al club", y de cara a la nueva temporada, el gerente de Grupo Ranabe comenta que "estoy muy ilusionado, el año pasado estuvimos ahí y nos quedamos muy cerca de lograr el ascenso, pero este año vamos a dar de nuevo un golpe sobre la mesa. Todos tenemos muchas esperanzas en la llegada del nuevo entrenador y seguro que Edu Villegas y el técnico traerán a los mejores jugadores para que nuestro equipo esté ahí arriba".