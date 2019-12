Toque de atención de Edu Villegas a la plantilla del Xerez DFC. Las dos derrotas consecutivas, ante el Conil en Chapín (0-1) y frente al Sevilla C (1-0) en la José Ramón Cisneros, han sentado bastante mal en el seno de la entidad azulina, más por la forma de encajar los dos reveses que por el fondo, que también preocupa.

El director deportivo xerecista se ha reunido "con los jugadores individual y colectivamente" y les ha hecho ver que "no es el camino, hay que romper esta dinámica. Un equipo que tiene la obligación de estar arriba no puede cometer los fallos que hemos cometido nosotros y en los minutos en los que se han producido. Saben perfectamente que el más jodido y el que más sufre cuando se pierde soy yo pero tengo las ideas claras. Igual que les doy la vida se la quito, no me va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones".

Villegas asegura que "tenemos una de la cuatro mejores plantillas de la categoría, los futbolistas conocen nuestro nivel de exigencias y saben en qué club están. Hay que mejorar. Les he hablado a la cara, les he comentado todo lo que les tenía que comentar y ellos me han dado también sus argumentos. A partir de ahí, a pensar ya en el Ciudad de Lucena".

Advertencia "Tenemos una de las cuatro mejores plantillas de la categoría y hay errores que no podemos cometer"

No se esperaba las dos derrotas seguidas y rompe una lanza en favor de Josu Uribe, que lleva tres encuentros al frente del plantel: "Ganamos al Ceuta, que tiene un equipazo, en su campo el día de su estreno y luego hemos fallado dos veces seguidas. El míster está molesto porque en sus planes no entraba no puntuar en estos dos últimos partidos. De todos modos, es un hombre de fútbol, está tranquilo y centrado. Poco a poco, va conociendo a la plantilla y de aquí al parón de Navidad tomaremos las medidas que creamos más oportunas. Su trabajo es impresionante y dará sus frutos".

Villegas es realista y también tiene claro que "estamos a un punto del cuarto y a cinco del primero y el segundo, que no es nada. Queda un mundo pero, como he comentado antes, el objetivo de esta campaña es la de estar entre los cuatro primeros y luchar por el ascenso. No me escondo y aquí todos tenemos que hacer autocrítica".

El director deportivo azulino acaba de regresar de Salou, localidad en la que el filial xerecista de Francis ha disputado un amistoso frente a la selección Sub-21 de Arabia Saudí. La experiencia la califica de "excelente y fructífera. El objetivo era que los chavales disfrutasen y lo han hecho. La organización del evento fue perfecta y tengo que darle las gracias por cómo se han comportado con nosotros, nos han dado todo a cambio de nada. Además, todo el mundo que vio el partido me habló bien del nivel ofrecido por el equipo".