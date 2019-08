Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, valoró positivamente arrancar la Liga con goleada en La Juventud al Antoniano (5-0) y al frente de la tabla, aunque recordó que "sólo son tres puntos".

Recordó que "en la previa dije que el primer encuentro siempre presenta incógnitas y que es un partido trampa. El Antoniano había hecho una buena pretemporada y estoy contento por el trabajo realizado, por el resultado y por el ambiente pero hay que tener claro que es un sólo partido, ojalá se nos den muchos más de esta forma".

Bajo su punto de vista, especialmente "en la primera parte el aire fue un factor que influyó. Lo tuvimos en contra y en los primeros minutos el partido fue feo, con el balón siempre fuera, no había continuidad ni ritmo y ellos tampoco tenían demasiada intención de jugar".

Además, puntualiza: "Ya en el último cuarto de hora del primer tiempo, estuvimos mucho más el balón, llegamos con más claridad, hicimos el gol y pudimos haber conseguido alguno más".

Tras el descanso, la dinámica cambió. "La segunda parte ha sido excelente y eso a mí también me viene bien para confirmarme que la pretemporada la hemos hecho con una marcha más. Físicamente hemos estado muy por encima de ellos, el equipo ha sido más vertical, más profundo, impusimos nuestro ritmo e hicimos nuestro fútbol. Hicimos cuatro goles pero pudimos haber hecho otros tres o cuatro más. Las sensaciones han sido muy buenas, estuvimos serios y apenas concedimos nada atrás. Insisto, estoy satisfecho y feliz".

El preparador manchego quiso también agradecer "a la afición cómo se ha volcado y cómo ha apoyado a los futbolistas. Siempre tenemos el respaldo de nuestra gente y siempre es espectacular".

Aclaró que Álex Colorado "tenía molestias y le quise sacar para que no tuviese problemas y la situación se pudiese complicar. Se quedó, le mandamos arriba para reservarle y hacer un poco el cojo y terminó marcando más goles que en toda la temporada pasada".

Por último, valoró positivamente "tener una plantilla que me permite tener alternativas para no depender de nadie, han marcado tres jugadores diferentes. En el fútbol, la dependencia de un futbolista es tremendamente complicado porque es un efecto cascada. El año pasado en el Real Madrid se decía que no estaba Ronaldo. Aquí el que no ha marcado en este partido ha sido el nueve y eso está bien. Esperamos mantener esta dinámica".