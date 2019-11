Josu Uribe, entrenador del Xerez Deportivo FC, espera recuperar en Sevilla lo perdido en Chapín contra el Conil y ve al equipo en buena línea para volver a sumar de tres en tres y mantenerse arriba.

-¿Qué tal la semana después de la primera derrota en casa?

-Jodida. Cuando pierdes siempre estás así, el fútbol tiene eso: unas semanas son buenas, otras son malas. Los jugadores han trabajado muy bien, ha sido una semana de mucho trabajo y les voy a felicitar por la semana que han hecho, y con ilusión y ganas de recuperar esos tres puntos que se nos escaparon vamos para allá.

¿Qué partido espera?

-Un partido exigente, duro y difícil. La cantera del Sevilla siempre es una cantera muy competitiva, un equipo competitivo, muy difícil en casa de meterle mano pero vamos a por esos tres puntos como fue la salida a Ceuta, que no va a ser nada fácil y allá vamos con toda la ilusión del mundo a traernos esos tres puntos.

-¿En qué puede apretar un poco más el equipo? Siempre hay margen de mejora.

-Creo que el equipo viene de muchísimas jornadas ganando y empatando. Que el otro día no haya ganado sinceramente es un accidente: fue un partido en el que el rival acierta la que tiene y hay que felicitarlo. Nosotros creo que con las dos o tres ocasiones clarísimas en los primeros 20 minutos hubiese sido otro partido totalmente diferente. Si vas a valorar la trayectoria de un equipo en los últimos dos o tres meses por una derrota, el otro día jodida porque fue complicada para nosotros asumirla, pero luego analizas fríamente el partido, analizas todos y sin ser nuestro mejor partido creo que de 100 veces que juegas ese partido es complicado que se te escape alguna. Notamos también lógicamente la baja de Amin, de Zafra, de Adri, gente importante para nosotros y no estuvimos bien. Son partidos que creo que no debemos perder. Si no puedes ganar, como el día del Utrera, hay que empatarlos y sumas un punto. Esa es la rabia que me dio, porque el equipo para estar arriba tiene que acostumbrarse a no perder.

-Pese a la derrota, el equipo está arriba...

-Creo que el bagaje del equipo es bueno, las sensaciones son buenas, la situación en la tabla es buena y todavía no hemos terminado la primera vuelta y el objetivo de estar en las cuatro primeras plazas lo tenemos ahí en nuestra mano y vamos a seguir peleando. Hay que aprender de lo que pasó el otro día pero repito que tampoco es un partido que digas que no se corrió, no se trabajó, no se tuvieron ocasiones, el rival te llegó, te hizo mucho daño... No, no fue ese el partido. Felicitar al rival y punto, eso es fútbol y alguna vez nos tocará a nosotros.

-¿Hay más presión con dos autobuses de aficionados desplazándose a Sevilla?

-Lógicamente cuando tienes más masa social, tienes más presión. Eso está claro y eso es bueno. Si va a ir un montón de gente a Sevilla es algo que a lo mejor a los demás clubes no les pasa. La presión es algo con lo que hay que convivir y no pasa nada, estamos en un club muy bonito, con una ilusión, con un proyecto para final de temporada que ojalá podamos pelear ahí por ascender y es lo que tenemos que hacer. La gente está loca por que lo hagamos y cuando fallamos, fallamos. Pero te repito que al final el bagaje del equipo es muy bueno. Ahora vamos a tener un partido muy exigente, muy complicado y a ver si podemos sacarlo y recuperar esos tres puntos.

-El Sevilla C no ha perdido en casa...

-Me tocan todos. A ver cuándo me siento aquí con uno que no gana en casa. Pero bueno, sí es un buen equipo. Dani (Aguilar, preparador físico) los conoce bien y ha trabajado con el míster. A mí hay una cosa de la cantera del Sevilla que me gusta mucho, que es que compite. Los filiales generalmente, los clubes se equivocan, buscan entrenadores jovencitos que les enseñen a mover la pelota pero no les enseñan a competir y en el Sevilla les enseñan el competir, desde pequeños ya pegan bocados y eso es muy bueno, están muy preparados para lo que puede ser el fútbol profesional, el fútbol de Segunda B, de Segunda y así hay un montón de jugadores de la cantera del Sevilla por todos los clubes de España, porque son gente que ya de pequeño tienen esa capacidad, saben sufrir, saben competir y saben ganar balones divididos aparte de jugar al fútbol. Muchas veces nos equivocamos con los filiales, con los perfiles. Yo tengo mucha pelea con eso: siempre buscamos técnicos que tengan la faceta ofensiva como el paradigma de todo y luego los chicos llegan a los 20 años, se ponen en un campo de Segunda B exigente o de Segunda y resulta que no saben competir, no están preparados para competir. Porque además, en estas canteras hasta que llegues a Tercera o Segunda B prácticamente te paseas en todas las categorías. El Sevilla tiene esa facilidad, es un filial en Tercera División y es un equipo muy muy competitivo, muy difícil de ganar. En ese sentido se va a encontrar también un equipo que no es fácil de ganar, vamos a ver por dónde va el partido...

-Físicamente el partido también será exigente...

-El físico también. Hombre, hay mucha diferencia: Chico puede ser el padre de alguno de ellos, y Álex también. Que no se enfaden ni Chico ni Álex pero claro, el fútbol cuando estás llegando al final de la carrera en los últimos años y juegas contra un filial de este tipo te vas a encontrar con chicos de 17 años, pero es lo que hay. La experiencia la tienen Álex y Chico, el fútbol que tienen. Tienen que jugar con esa ventaja, ya se les ha dicho. Evidentemente son gente que tienen muchos menos años que nosotros pero nosotros tenemos muchos más años de experiencia, de fútbol, y gente como Álex y como Chico son de un nivel altísimo que tienen que jugar con esa madurez y esa experiencia para contrarrestar la velocidad, la ilusión y la calidad de futbolistas jóvenes.