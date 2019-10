El Xerez DFC presentará alegaciones por la roja a Adri

El Xerez DFC presentará alegaciones por la tarjeta roja directa que vio Adri Rodríguez ante el San Roque de Lepe. El central fue expulsado por tocar el balón con la mano dentro del área en el minuto 62. El penalti lo transformó Pablo para hacer subir al marcador el 2-1 final.

La entidad remitirá al Comité de Competición las imágenes de la acción, en la que se aprecia que el balón pega en la cara del xerecista para intentar que le retiren la tarjeta roja y pueda estar a disposición de García Tébar para jugar el domingo (18:00) en el San Rafael ante la UD Los Barrios.

En la recta final del encuentro también fue expulsado Juanmi Blanes, delegado de campo y del equipo, por el lanzamiento de un balón al campo desde el banquillo. En ese caso, el club no puede presentar alegaciones, ya que el colegiado le mostró la roja porque no supo identificar ni a la persona que lanzó el balón ni de qué zona del campo se lanzó.

Adri se mostró bastante molesto tras el encuentro con la decisión del colegiado Gutiérrez Perera y explicó: "No fue penalti, el balón me pegó en la boca, lo que pasa es que en Chapín es muy fácil pitar. Si te vas a Los Barrios o a cualquier otro campo y no lo pita. Pero, bueno, es una decisión que tomó el árbitro y no puedo hacer nada. Sólo puedo dar las gracias a mis compañeros por el esfuerzo que realizaron los últimos veinte minutos y felicitarles por el triunfo".

Tras señalar el penalti, el asistente de Tribuna se dirigió hacia la portería en la que se encontraba Camacho y "fue un lío. El árbitro me decía que el penalti se lo había indicado el línea y el línea el árbitro, así que creo que con eso está dicho todo, no hay nada más que hablar. Lo importante es que hemos sumado los tres puntos, dentro de diez jornadas nadie se acordará ni de mi expulsión ni del penalti, sólo de la victoria en el regreso a Chapín. Es mi primera expulsión en las tres temporadas que llevo aquí y no está mal".

El partido no fue fácil ante los leperos no fue fácil. El polivalente jugador xerecista destaca el apoyo de la afición en la recta final del choque cuando todo se complicó. "Sé lo que esta afición es capaz de dar, lleva a el equipo en volandas y también le tenemos que dar las gracias y animarla a que siga así cada domingo".