El Xerez DFC cambia el Real por el césped del Pepe Ravelo

El Xerez DFC ha cambiado ya este miércoles el Real de la Feria por el césped del Pepe Ravelo. La plantilla azulina ha regresado a los entrenamientos para preparar la última cita de la temporada en Chapín, que le medirá el domingo (12:00) al San Roque de Lepe, en una cita que es una fiesta para los xerecistas y un choque vital para los aurinegros, que han llegado a este compromiso liguero con opciones de clasificarse para disputar el 'play-off' de ascenso a Primera RFEF.

Pérez Herrera sólo cuenta para este compromiso con la baja por lesión de Marcelo y recupera a Mario de Luis, que se perdió el encuentro en El Maulí contra el Antequera por una fuerte gastroenteritis que le obligó incluso a pasar por el Hospital. El joven azulino de sólo 19 años estuvo en todo momento acompañado por José Granados, encargado de material del equipo.

De cara ese partido ante los de Fernández Rivadulla, el preparador jerezano puede plantarse dar minutos a algunos de los jugadores los menos habituales, aunque en los últimos partidos todos los futbolistas del plantel lo han sido al menos en una oportunidad.

El preparador azulino, que al igual que sus jugadores ha aprovechado los dos días libres para relajarse y divertirse en el Real de la Feria, asegura que "después de estas horas en las que hemos podido disfrutar de nuestra Feria tras dos años sin ella por culpa la pandemia, ya toca centrarnos en el choque contra el San Roque, aunque lo afrontamos con la tranquilidad de deber cumplido y los deberes hechos".

Aún así, quieren sacarlo adelante porque "nos jugamos la sexta plaza, que nos permitiría jugar la Copa RFEF para optar a la Copa del Rey. Es complicado porque hay muchos equipos implicados, pero matemáticamente es posible, así que nos toca pelear por ella, que es importante para el club. Además, sería un premio extra para poner el broche de oro a una buena temporada. Los deportistas siempre queremos ganar y sacamos a relucir nuestro gen competitivo. El niño poco a poco va creciendo y está en una categoría complicada, con clubes potentes".

De todos modos, no oculta que una vez logrado el objetivo, "todos respiramos porque la campaña ha sido dura y era muy importante cumplir con el objetivo que nos habíamos marcado. Gracias a un buen tramo final lo logramos y hasta nos dio para soñar con cotas mayores en Antequera. No pudo ser y fue una lástima porque afrontábamos esa cita muy ilusionados y con la intención de proseguir la racha de partidos sin perder y de llegar al último compromiso con posibilidades. Para ellos el partido también era una final y todo se resolvió en la segunda parte. Como he comentado, estábamos muy motivados, pero tampoco hicimos demasiadas cuentas. Íbamos partido a partido porque de ganar nos colocábamos arriba, pero si perdíamos, otra vez nos podíamos complicar por la parte baja".

Para ese último compromiso de Liga, al igual que el presidente Ignacio de la Calle, pide "el último esfuerzo por parte de nuestra afición. A pesar de la hora y después de una semana de Feria, le pedimos que acuda a Chapín para que nos anime".

"No podemos planificar ni marcarnos objetivos sin saber con qué presupuesto vamos a contar"

Con la campaña a punto de finalizar, ya piensan en sentar las bases del siguiente ejercicio, pero aún les queda un largo camino por recorrer, ya que "antes de nada, tenemos que saber con qué medios vamos a contar. No podemos empezar a planificar ni a pensar en jugadores concretos sin saber realmente el presupeusto del que vamos a disponer. A la afición no la podemos engañar y eso no quiere decir que no seamos ambiciosos. Está claro que el objetivo irá en función de todo eso".

"Somos un club atípico -añadió-, que dependemos de nuestros socios y no de un gran inversor. Si tenemos recursos, el planteamiento será ambicioso y si no son los esperados, pues tendremos que ajustarnos a lo que nos pongan en nuestras manos. No es igual optar a jugadores top de Segunda RFEF e incluso alguno que venga de Primera RFEF que a futbolistas importantes de Tercera RFEF y a otros buenos de nuestra categoría. Todos queremos más, pero aún es pronto para saberlo".