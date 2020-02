Josu Uribe, técnico del Xerez Deportivo FC, realizará cambios en el partido que su equipo disputa mañana ante la UD Los Barrios, un equipo que se presentará en Chapín tras una vuelta sin ganar, después de la dura derrota que sufrieron los azulinos en Lepe ante el San Roque, la peor goleada de los xerecistas en su todavía corta historia. El técnico asturiano ha asegurado que el equipo tiene que levantarse tras caer el pasado domingo y advierte de que Los Barrios es un rival "que le cuesta ganar pero al que también cuesta ganarle".

-Míster, ¿recuperado ya del batacazo del otro día?

-De la gripe, no; del batacazo, medio medio. Qué vamos a hacer. Es lo que hay. Nos fuimos muy jodidos por cómo fue todo. Después de una primera parte que hizo el equipo, pues la verdad es que fue una auténtica pena. Hay que seguir, el equipo está bien colocado y nada más. Aprender, un toque de atención siempre viene bien y nada más. La rabia que te da es esa, no te vas con la sensación de que es un partido en el que te superan ni te vuelven loco. No. Quizá fue la mejor primera parte desde que yo estoy aquí fuera de casa, y sin quizás y, de repente, esos errores nos mataron, nos pusimos como flanes, dimos un paso adelante, quitamos un pivote y pusimos un delantero más y a partir de ahí las contras nos condicionaron. Después de esos dos errores en los primeros cinco minutos de la segunda parte, el partido estaba liquidado. Si a un rival fuerte le concedes eso, es imposible. Hay que pasar página, que todos los errores sean juntos y nada más. Somos un equipo que encaja pocos goles, que comete pocos errores y la verdad es que me vi sorprendido de lo que estaba viendo, porque si algo tenía el equipo desde que llegué es la estabilidad y fiabilidad. Se nos juntó todo en el mismo partido. Hay que seguir, estamos bien clasificados, dependemos de nosotros y vamos a pelear. Mañana tenemos una oportunidad fantástica para sumar tres puntos.

-¿No le gustó que el equipo bajara los brazos tras el 2-0?

-Sí, eso me molestó. A ver, es difícil... es que los dos goles son complicados. Me imagino que la misma sensación que yo tuve la tuvieron ellos en el campo. Son dos goles que entregas el partido y más depsués de la primera parte que hicimos. De hecho, ellos hacen un cambio defensivo en el descanso porque se ven superados. Pasan a dos pivotes defensivos, quitan a un mediapunta y... joer a los cinco minutos se ven con esas dos acciones y con un 2-0. Es que el fútbol es tremendo. Estábamos jugando con suficiencia, con un control absoluto de la situación, jugando en campo contrario y de repente cambia todo. Ya está, hay que seguir. El equipo en actitud no se le puede reprochar nada. Hay que olvidarse, el equipo viene de hacer muchas cosas bien. Pedir perdón porque hemos estado mal y mañana a muerte todos juntos, afición y equipo, porque nos jugamos un partido vital para jugar el 'play-off' y no va a ser fácil aunque a este equipo le cueste ganar también cuesta ganarle. Vienen de empatar en Lucena y Loren es un tipo que arma muy bien los equipos defensivamente. Nos vamos a encontrar un equipo muy fuerte detrás de balón y que no nos va a dar ninguna facilidad. Va a ser un partido exigente si no abrimos la lata pronto y tenemos que sacarlo.

"Doy la cara por Sergio, es un profesional y tuvo mala suerte. Me da rabia lo que le pasó"

-Vuelve Álex Colorado, un futbolista vital para usted.

-Álex es muy importante para nosotros, en casa y fuera. Sergio salió y hizo su trabajo. Tuvo la mala suerte de esa jugada, pero Sergio es un profesional de 10. Me dio rabia que le pasara a él porque lleva dos o tres partidos sin jugar y ha entrenado a un nivel más que cuando juega, es un profesional y estaba hecho polvo al final del partido. El futbolista técnicamente mejor dotado del campo es al que le sucede esa jugada. Es el fútbol y contra esas cosas no se puede... Me dio rabia que fuese él porque venía de no jugar y quería hacerse su hueco en el equipo. Es un chaval que trabaja como si tuviese 15 años y es un jugador que acepta las decisiones, las que le van bien y las que le van mal. En ese sentido, doy la cara por él. Se tropezó, cayó... es la vida. Cuando te tropiezas, te levantas otra vez, que es lo que tenemos que hacer y volver a la senda de las victorias, que llevábamos una racha espectacular.

"Los Barrios vendrá a replegar, defiende muy bien y tiene gente rápida a la contra"

-Le cuesta ganar a Los Barrios.

-Pero pierde muy poco. No tenía el dato ese de una vuelta entera sin ganar. Conozco a Loren y sé qué nos vamos a encontrar. Hemos visto dos o tres partidos. Van a hacer su partido. Lo hizo en Lucena. Perdiendo 1-0, no se volvieron locos, esperaron su oportunidad y la tuvieron en el 90. Es un partido marcado. Para nosotros, los partidos en casa son vitales para poder meternos, venimos de equivocarnos, de hacer una segunda parte mala y tenemos que sacar el partido adelante y punto.

-¿Es un partido para jugar con paciencia?

-Creo que va a ser un partido parecido al del Conil, ese estilo de juego. Ellos vendrán a replegar, defienden muy bien, defienden con mucha gente y esperar su oportunidad. Tienen gente para correr el contraataque. El día que fueron a Sevilla el Betis metió en el minuto uno y eso ayuda. Con el Lucena fue distinto, el Lucena metió, tuvo el 2-0, no lo hizo y ellos esperaron. El otro día con el Coria igual, ellos están cómodos en el alambre, defienden bien y hay que hacer cosas, tener paciencia, moverlos, estar juntos, tirar para adelante pero con cabeza. Tenemos posibilidades de sacarlo adelante y serían tres puntos que nos darían un empujón fantástico para plantarnos luego en Utrera.

-¿Hay que controlar el ansia y las ganas?

-Aquí pasamos de 'bum' a 'bum'. Hemos estado mal 35 minutos; pues ya está, corregirlo, seguir adelante y nada más. No volvernos locos. No éramos tan buenos después de las tres victorias consecutivas, ni por 30 minutos malos vamos a ser tan malos. Equilibrio. Les he dicho que no quieran ganar el partido a los cinco minutos, porque no va a ser así, porque este equipo no te deja. Van a venir a que no estemos cómodos, hay que estar tranquilos, darle ritmo e ir a por ellos. La vida cuando caes te da otra oportunidad y tenemos la posibilidad de resarcirnos.

-Con dos partidos en apenas tres días, ¿se plantea cambios?

-Algún cambio va a haber porque no hay tiempo de recuperación. Vamos a ver, de jueves a domingo hay poco tiempo. Gente fresca, que quiera mostrarse y que nos ayude. La alineación del domingo más o menos también la tengo en la cabeza, intentar sacar dos buenos equipos, pero para nosotros el partido más importante es el de mañana, no existe el del Utrera. Mañana tenemos que sacar los tres puntos, porque el 'play-off' pasa por casa y por rascar fuera. Vamos a sacar el mejor equipo que podamos y no vamos a reservar nadie para Utrera porque a mí Los Barrios me parece tan difícil y tan exigente como el Utrera. Tengo más miedo al partido de mañana que al del domingo. Los dos van a ser complicados, pero el de Utrera va a ser un partido de ida y vuelta, ellos tienen que ganarte y es distinto, pero el de mañana con Los Barrios va a ser muy exigente. Si abrimos pronto la lata va a ser más sencillo y si no la abrimos, nos va a costar, pero tenemos que estar 95 minutos todos, la gente, el público y todos, porque tenemos el objetivo ahí cerca, estamos bien colocados y los partidos de casa son los que nos van a meter ahí.