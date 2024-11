David Sánchez tendrá que retocar el once contra la Deporttiva Minera

El Xerez DFC ha regresado este lunes a los entrenamientos después de la gran victoria de los azulinos en el Iberoamericano de San Fernando gracias al tanto de Juan Andrés. El equipo xerecista completó un gran partido, estuvo muy serio en el plano defensivo y en ataque la dupla Abraham-Juan Andrés fue un incordio para los de Dani Mori, que debutaba en el banquillo isleño con derrota y reconociendo la superioridad del conjunto de David Sánchez. El triunfo en zona 'cañaílla' deja a los xerecistas tres puntos por encima de los puestos de descenso, tres puntos que valen su peso en oro para tomar aire en una categoría que está igualadísima.

David Sánchez repitió once por segunda vez esta temporada y en esta ocasión la apuesta la salió bien. Tras el triunfo contra La Unión, el técnico sevillano apostó por los mismos once jugadores una semana más tarde en Lebrija, pero el equipo hizo aguas en casa del Atlético Antoniano, recibiendo dos goles en saques de esquina y dando una sensación muy pobre en la primera mitad. El tanto de Abraham al inicio de la segunda mitad sólo sirvió para engrosar la estadística, ya que el equipo sufría la segunda derrota de la temporada. Al siguiente partido, contra el Almería B, David Sánchez revolucionó el once inicial con cinco cambios con respecto a la derrota en el Municipal lebrijano y aunque el equipo acabó empatando sin goles en el Pedro Garrido, la imagen fue muy distinta, tuteando a un equipo que llegaba líder.

El entrenador, que reconocía que le estaba costando encontrar un equipo base, apostaba en San Fernando por el mismo once y la moneda salía esta vez cara. Los azulinos fueron dominadores del encuentro, sobre todo en una primera mitad en la que merecieron irse al descanso con ventaja. El único tanto del partido llegaba a 20 minutos del final tras una rápida contra llevada por Pepe Rincón y remate de Juan Andrés al fondo de las mallas.

Sin embargo, David Sánchez se va a ver obligado a realizar al menos un cambio para el partido del próximo domingo en el Pedro Garrido contra la Deportiva Minera. Y es que Marcelo Villaça vio una cartulina amarilla que es la quinta de la temporada, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción si es que el club no presenta alegaciones a la amonestación. Lo más lógico es que Beto, que en San Fernando vio la cuarta amarilla y está al borde de la suspensión, retrase su posición al lateral derecho, lo que abrirá la oportunidad para que Jacobo o Pepe Rincón, asistente de Juan Andrés en el Iberoamericano, tengan su hueco en el once inicial frente a los murcianos.