Don Benito-Xerez DFC: día, hora y cómo verlo por televisión

Jerez/La plantilla del Xerez DFC disfruta este martes de su día de descanso semanal tras llevar a cabo el lunes una sesión de recuperación en el Anexo Pepe Ravelo después de su importante triunfo en el Iberoamericano ante el San Fernando por 0-1 con una diana de Juan Andrés, que desató la locura de los más de 1.200 aficionados xerecistas desplazados para seguir el encuentro.

Los tres puntos permiten a los azulinos tomar oxígeno, ganar autoestima y preparar con las máximas garantías a partir de este miércoles una nueva cita, que es de altura, ya que reciben este domingo (17:00) en el Pedro Garrido -la resiembra de Chapín aún no está ultimada- en la jornada 14ª al Deportiva Minera, que es cuarta empatada a 22 puntos con segundo y tercero, Almería B y La Unión.

Esa cita se la va a perder el capitán Marcelo, que vio el domingo la quinta amarilla y será sancionado con un encuentro, y los técnicos están pendientes de la evolución del ariete Abraham, que recibió un fuerte golpe en la cara que le obligó a quedarse en la caseta en el descanso. Le cogieron seis grapas en la barbilla y aún tiene la herida abierta.

La competición no para y los azulinos ya tienen día y hora para el encuentro de la 15ª jornada ante el Don Benito en el Vicente Sanz, un compromiso frente a un equipo de la zona baja de la clasificación, que hasta el momento ha ganado sólo cuatro encuentros de los trece disputados, pero que en su campo sí que se muestra más fuerte. De hecho, ha sumado once puntos de los catarce puntos que atesora, con tres victorias, dos empates y una derrota. Fuera de casa, ha sacado adelante un compromiso, en el Ciudad de La Línea frente a la Balona en descuento (2-3), y ha perdido los otros seis. El choque está fijado para las 17:30 del domingo 8 de diciembre y los aficionados xerecistas que no puedan desplazarse podrán seguirlo previa compra en tvfootballclub.com.