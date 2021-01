El objetivo del Xerez DFC en los próximos dos meses, invertir la racha de la primera vuelta

El Xerez DFC abre el próximo fin de semana en Chapín ante la Balompédica Lebrijana un tramo vital de la competición de cara a sus opciones de pelear por el ascenso a Segunda División B. Tendrá que hacer frente justo en dos meses a seis encuentros en los que en la primera vuelta sólo fue capaz de sumar cinco puntos -un triunfo y dos empates- sobre 18 y coincidió con su peor momento.

Los de José Pérez Herrera, una vez ahuyentados los fantasmas, han recuperado el pulso a la Liga y ahora son segundos con 17 puntos, pero echando la vista atrás, en la segunda jornada de Liga, los azulinos perdieron su primer partido por 2-1 ante la Lebrijana.

El cuadro xerecista no hizo un mal partido ni mucho menos, mereció más pero la pelota no quiso entrar. Fran Jiménez y Miguel Fernández adelantaron a los de Asián en los primeros veinte minutos y Goma acortó distancias pero los visitantes perdonaron y no pudieron empatar. El meta Isco se convirtió en el mejor jugador de su equipo y hasta detuvo un penalti a Bello en la segunda mitad.

En la tercera jornada, el Xerez DFC superó al Arcos en Chapín por 1-0 en un partido en el que hubo más diferencia sobre el terreno de juego que en el marcador y luego empató a cero en el Alfonso Murube contra el Ceuta en un enfrentamiento en el que también fue mejor que su rival.

Frente a los norteafricanos, otra vez la falta de puntería y el acierto del portero Isi Jareño impidieron que los azulinos regresasen con un botín mucho mayor. Su acción más clara la tuvo en sus botas Bello, en el lanzamiento de una falta.

Tras ese meritorio punto, llegó la de arena. Perdieron el derbi ante el Xerez CD por 1-2 en casa y las cosas se le empezaron a complicar. Los de Pérez Herrera se adelantaron con un gol de Javilillo, pero Rares y Chuma voltearon el marcador.

Al cuadro azulino le tocó aplazar su cita frente al Conil por positivo en coronavirus de varios jugadores amarillos y repitieron derrota en Chapín contra el Antoniano (0-1) en su peor partido de lo que va de liga. Cuando les tocó recuperar el enfrentamiento ante el equipo de Lázaro Canto el miércoles en el Pérez Ureba empataron a uno.

Ahora, los azulinos tendrán que conseguir muchos más puntos si quieren conservar su privilegiada segunda plaza y pelear por el liderato que ostenta en estos momentos el Xerez CD con 22, cinco más que ellos.

Para conseguir una victoria ante la Lebrijana, el primer rival que les superó, Pérez Herrera ya está mentalizando a sus jugadores. Luego, rendirán visita a un Arcos que tiene once puntos en la actualidad.

Después, llegará a Chapín el Ceuta en uno de los encuentros, a priori, más complicados junto a la visita que tendrá que realizar al Deportivo. Conil y Antoniano serán sus dos últimos rivales ya en el mes de marzo para cerrar estos dos intensos meses.